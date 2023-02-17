Глава ГИБДД Башкириии назвал места, где будут ловить пьяных водителей

Posted Сегодня, 09:54
Published Сегодня, 09:54
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Updated Сегодня, 09:56
В Уфе пройдут массовые проверки водителей. Как сообщает глава ГИБДД Башкирии Владимир Севатьянов, сегодня сотрудники Госавтоинспекции будут стоять на улице Жукова, а завтра на въезде в микрорайон Нижегородка.
Кроме того, в выходные дни экипажи ДПС и другие службы полиции будут дежурить также в других городах и районах. По словам Севастьянова, меры профилактики направлены на недопущение тяжких ДТП и исключение нетрезвых водителей из потока автомобилей.
— Сообщения о нетрезвых водителях приветствуются, — заявил Владимир Севастьянов.