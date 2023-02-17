Глава Башкирии назвал дату открытия Уфимского хосписа

Известно, стационар для оказания паллиативной помощи рассчитан на 60 коек, из которых 20 — для детей. Кроме того, в хосписе будут обустроены отдельные гостевые комнаты для родителей и родственников пациентов. На прилегающей территории намерены оборудовать зону для прогулок и детскую адаптивную площадку.