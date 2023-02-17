Глава Башкирии назвал дату открытия Уфимского хосписа

Posted Сегодня, 15:16
Published Сегодня, 15:16
Modified Сегодня, 16:06
Updated Сегодня, 16:06
Уфимский хоспис начнет принимать пациентов с неизлечимыми заболеваниями летом 2023 года. Как сообщает пресс-служба главы Башкирии, на данный момент завершаются внутренние отделочные работы и в скором времени приступят к благоустройству прилегающей территории.
Так, внутри здания ведутся работы по чистовой отделке — установка дверей и монтаж натяжных потолков. Готовы к использованию газовая котельная, дизельная электростанция, инженерные сети отопления, электро- и водоснабжения. Приобрели для Уфимского хосписа и часть медицинского оборудования.
Известно, стационар для оказания паллиативной помощи рассчитан на 60 коек, из которых 20 — для детей. Кроме того, в хосписе будут обустроены отдельные гостевые комнаты для родителей и родственников пациентов. На прилегающей территории намерены оборудовать зону для прогулок и детскую адаптивную площадку.
Напомним, что «Уфимский хоспис» занимается патронажем паллиативных пациентов по всему региону, также организация оказывает юридическую помощь, волонтерскую и психологическую. Пожертвования для фонда можно на сайте.