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Posted Сегодня, 15:16

Published Сегодня, 15:16

Modified Сегодня, 16:06

Updated Сегодня, 16:06

Глава Башкирии назвал дату открытия Уфимского хосписа

17 февраля 2023, 15:16
Фото: пресс-служба Главы Башкирии
На данный момент в здании ведутся работы по чистовой отделке.

Уфимский хоспис начнет принимать пациентов с неизлечимыми заболеваниями летом 2023 года. Как сообщает пресс-служба главы Башкирии, на данный момент завершаются внутренние отделочные работы и в скором времени приступят к благоустройству прилегающей территории.

Так, внутри здания ведутся работы по чистовой отделке — установка дверей и монтаж натяжных потолков. Готовы к использованию газовая котельная, дизельная электростанция, инженерные сети отопления, электро- и водоснабжения. Приобрели для Уфимского хосписа и часть медицинского оборудования.

Известно, стационар для оказания паллиативной помощи рассчитан на 60 коек, из которых 20 — для детей. Кроме того, в хосписе будут обустроены отдельные гостевые комнаты для родителей и родственников пациентов. На прилегающей территории намерены оборудовать зону для прогулок и детскую адаптивную площадку.

Напомним, что «Уфимский хоспис» занимается патронажем паллиативных пациентов по всему региону, также организация оказывает юридическую помощь, волонтерскую и психологическую. Пожертвования для фонда можно на сайте. 

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#Элина Сайфранова
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