Глава Башкирии намерен учредить 10 грантов по 500 тысяч рублей

Posted Сегодня, 14:19
Published Сегодня, 14:19
Modified Сегодня, 14:21
Updated Сегодня, 14:21
Стало известно об учреждении 10 грантов для лучших садовых товариществ. Анонсировал их глава Башкирии сегодня, 17 февраля, в ходе форума «SMART-садовод», передает «Башинформ». Известно, что выплаты будут составлять по 500 тысяч рублей за каждый грант.
Кроме того, Радий Хабиров заявил, что в республике дачные и садовые участки есть у около 500 тысяч граждан, а садовых товариществ в республике насчитывается 1,5 тысячи, что определяет Башкирию на 6 место в рейтинге регионов России.