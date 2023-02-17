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Posted Сегодня, 14:19

Published Сегодня, 14:19

Modified Сегодня, 14:21

Updated Сегодня, 14:21

Глава Башкирии намерен учредить 10 грантов по 500 тысяч рублей

17 февраля 2023, 14:19
Фото: 1MI
Получать грант от главы Башкирии смогут лучшие садовые товарищества республики.

Стало известно об учреждении 10 грантов для лучших садовых товариществ. Анонсировал их глава Башкирии сегодня, 17 февраля, в ходе форума «SMART-садовод», передает «Башинформ». Известно, что выплаты будут составлять по 500 тысяч рублей за каждый грант.

Кроме того, Радий Хабиров заявил, что в республике дачные и садовые участки есть у около 500 тысяч граждан, а садовых товариществ в республике насчитывается 1,5 тысячи, что определяет Башкирию на 6 место в рейтинге регионов России. 

 

#Элина Сайфранова
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