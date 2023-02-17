ДТП с министром, мышиная лихорадка и избиение школьника в Башкирии

Между тем, в Башкирии житель обратился к главе республики с просьбой сохранить авиапредприятие «Молния» в Уфе. По словам мужчины, предприятие на протяжении своей истории выпустило множество приборов и аппаратов для космоса и авиации. В свою очередь, закрытие АКБ «Молния» повлечет ущерб стратегическим интересам не только Уфы, но и России. Ранее Mkset рассказывал об АКБ «Молния»: после смены руководства на предприятии поползли слухи о его скором закрытии. Подробнее об этом мы рассказывали здесь. Спустя день источник Msket из числа работников «Молнии» сообщил о сокращении заработной платы сотрудникам.