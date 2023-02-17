ДТП с министром, мышиная лихорадка и избиение школьника в Башкирии

Posted Сегодня, 16:37
Published Сегодня, 16:37
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Updated Сегодня, 16:39
В первый рабочий день Глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ об увековечении памяти первого президента республики Муртазы Рахимова. Так, его имя будет присвоено Башкирской республиканской гимназии-интернату №3, и Башкирской гимназии села Мраково. В Уфе в честь Рахимова назовут одну из центральных городских улиц, установят памятник и мемориальную доску на доме, где проживал политик.
Между тем, в Башкирии житель обратился к главе республики с просьбой сохранить авиапредприятие «Молния» в Уфе. По словам мужчины, предприятие на протяжении своей истории выпустило множество приборов и аппаратов для космоса и авиации. В свою очередь, закрытие АКБ «Молния» повлечет ущерб стратегическим интересам не только Уфы, но и России. Ранее Mkset рассказывал об АКБ «Молния»: после смены руководства на предприятии поползли слухи о его скором закрытии. Подробнее об этом мы рассказывали здесь. Спустя день источник Msket из числа работников «Молнии» сообщил о сокращении заработной платы сотрудникам.
На поверхность вспылили и старые ДТП с участием чиновников Башкирии. Так, обвинения от москвички посыпались в адрес главы Минтранса Башкирии Клебанова. Инцидент произошел в апреле прошлого года в Москве. Одним из участников ДТП оказалась мать в декретном отпуске Юлия Бородач, другим — нынешний министр транспорта Александр Клебанов (на тот момент он работал заместителем министра). Приехавшие на место происшествия сотрудники ГИБДД составили протокол об административном правонарушении, виновником в котором названа молодая мать. Юлия Бородач считает, что она — пострадавшая в ДТП. Она пытается обжаловать решение инспекторов, но пока не преуспела в этом. Подробнее об инциденте рассказываем здесь.
Появилось в сети видео с дракой школьников в Мелеузе. На кадрах видеозаписи видно, как один из школьников несколько раз ударяет другого ногой по лицу, после чего тот падает, едва не опрокинув на себя стоявшую рядом парту. Ситуацию прокомментировали в школе, сообщив, что виновными в потасовке признали обоих учеников.
К сожалению, на этом истории с насилием в школах Башкирии не закончились. В одной из уфимских школ ученик третьего класса достал на перемене нож и грозился убить свою одноклассницу. До этого якобы в адрес девочки от него поступали аудиосообщения с угрозами. Как сообщил Mkset источник, знакомый с ситуацией, подобный инцидент действительно был — правда, со слов собеседника, мальчик действительно принес в школу нож, но тот оказался игрушечным.
У нас есть газ, а у вас? В десятках уфимских многоквартирных домов отключили газ. Вместе с газом пропала и горячая вода — в большинстве квартир стоят газовые колонки. А чтобы вернуть блага цивилизации обратно в квартиры жильцам нужно вложить миллионы рублей. Вместе с жильцами, ЖЭУ, мэрией и экспертам разбираемся в ситуации.
Уже в пятницу премьер- министр Башкирии Назаров поручил восстановить газ в домах Уфы, где проблема с дымоходами, за 3 месяца. Чиновник также назвал целый ряд проблем, мешающих разрешению сложившейся ситуации.
Рост числа заболевших мышиной лихорадкой прогнозируют в Башкирии в 2023 году. Глава регионального Роспотребнадзора Анна Казак подписала постановление об усилении мер противодействия распространению мышиной лихорадки на территории республики. В 2022 году в Башкирии было зарегистрировано 2 993 случая заболевания геморрагической лихорадкой, что в 2,5 раза больше средних значений за несколько лет. При этом специалисты склоняются к тому, что в 2023 году ситуация с заболеваемостью лишь обострится. Виной тому большое количество грызунов в осенний-зимний период.
Студия Артемия Лебедева разработала дизайн ряда объектов городской инфраструктуры для Уфы. Среди них киоски, павильоны, автосервис и террасы. Дизайнеры отметили, что при подготовке проектов они старались привнести в экстерьер зданий узнаваемые элементы башкирской культуры. Однако жителям республики представленные объекты не пришлись по вкусу.
В уфимском ТРЦ «Планета» возобновят свою работу несколько бутиков компании Inditex. Речь идет о бутиках таких брендов, как Zara, Bershka, Pull& Bear и других. В торговом центре не смогли назвать точную дату открытия бутиков. Также стало известно, что в Уфе в будущем откроется «Золотое яблоко» — магазин парфюмерии и косметики.
Произошло в Башкирии на этой неделе и шокирующее убийство. В Уфе под окнами жилого дома по улице Менделеева нашли бездыханное тело женщины, в квартире откуда предположительно выбросили женщину нашли изуродованное тело мужчины. Позднее стало известно, что погибшими оказались мать и сын. Как сообщил Mkset источник, знакомый с ситуацией, сначала сын выбрасывал из окон вещи, а затем — собственную мать. После этого мужчина отправился в ванную комнату, где совершил суицид.