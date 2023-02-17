А в ответ тишина: депутаты Башкирии проигнорировали вопрос о публикации своих доходов

С 1 марта этого года вступает в силу федеральный закон, освобождающий большинство народных избранников от обязанности публично отчитываться о своих доходах и доходах своих семей. В документе говорится, что информация о доходах, расходах и имуществе депутатов и сенаторов будет публиковаться в интернете обезличено. Несмотря на это, спикер Госдумы Вячеслав Володин уже заявил, что все равно разместит декларацию — в соцсетях. По его словам, аналогичное решение приняли еще несколько депутатов: представитель партии «Справедливая Россия — За правду» Валерий Гартунг, а также Ольга Алимова и Михаил Матвеев из КПРФ.