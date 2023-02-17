А в ответ тишина: депутаты Башкирии проигнорировали вопрос о публикации своих доходов

Posted Сегодня, 11:26
Published Сегодня, 11:26
Modified Сегодня, 11:34
Updated Сегодня, 11:34
С 1 марта этого года вступает в силу федеральный закон, освобождающий большинство народных избранников от обязанности публично отчитываться о своих доходах и доходах своих семей. В документе говорится, что информация о доходах, расходах и имуществе депутатов и сенаторов будет публиковаться в интернете обезличено. Несмотря на это, спикер Госдумы Вячеслав Володин уже заявил, что все равно разместит декларацию — в соцсетях. По его словам, аналогичное решение приняли еще несколько депутатов: представитель партии «Справедливая Россия — За правду» Валерий Гартунг, а также Ольга Алимова и Михаил Матвеев из КПРФ.
После того, как законопроект был принят, Mkset поинтересовался у депутатов Госдумы от Башкирии, планируют ли они последовать примеру спикера Володина и продолжить публиковать данные о своих доходах. Запросы по электронной почте были направлены Зарифу Байгускарову, Рифату Шайхутдинову и Ризвану Курбанову. Динару Гильмутдинову, Ирине Панькиной и Риме Баталовой вопросы были переданы через их помощников. Также мы попросили аргументировать необходимость законодательно разрешить народным избранникам скрыть происхождение своего имущества.
Запросы были направлены 7 февраля, однако депутаты, видимо, предпочли не отвечать на чувствительный для своего избирателя вопрос, так как ответы редакция не получила до сих пор.
Mkset допускает, что парламентарии не успели сформировать собственную позицию по поводу нашумевшего закона. Поэтому предлагаем депутатам Госдумы, а также их коллегам в региональных и муниципальных органах законодательной власти присылать в редакцию свои планы по исполнению нового закона. Ведь в данном случае он является прерогативой, а не обязанностью.
С редакцией можно связаться:
Об ответах депутатов мы расскажем в следующих публикациях.
Также к концу недели стало известно, как будут декларировать свои доходы депутаты регионального парламента. Пресс-служба Госсобрания Башкирии сообщила, что отчитываться продолжат профессиональные депутаты — те, кто получает зарплату за эту деятельность. Сейчас таковых 25 из 110 народных избранников. Однако информация об их доходах будет размещаться в обобщенном виде, как это было ранее.
Те, кто исполняет депутатские полномочия на непостоянной основе, то есть Госсобрание не является для них основным местом работы, будут подавать декларации после избрания или передачи депутатского мандата в течение четырех месяцев, а также если совершали в отчетном году крупные сделки (сумма которых превышает трехлетний доход семьи). Такие разъяснения дал в пятницу, 17 февраля, спикер башкирского парламента Константин Толкачев. Он отметил, что вступающий в силу закон «снимает избыточные требования и при этом оставляет под контролем крупные сделки».
Для депутатов, которые работают, например, учителями и врачами заполнение деклараций Толкачев посчитал излишней нагрузкой.