Жители Башкирии не смогут получить туристический и детский кэшбек в течение двух лет

При этом, по мнению директора департамента социально-экономических исследований ЦСР Михаила Гордеева, программу туристического кэшбека могут перезапустить в дальнейшем в качестве меры поддержки для малоимущих граждан. Он также добавил, что это поможет снизить инфляционные риски, объяснив это тем, что ранее стоимость турпоездок могла расти на фоне того, что кэшбек полагался всем группам граждан.













