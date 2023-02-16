Жители Башкирии не смогут получить туристический и детский кэшбек в течение двух лет

Posted Сегодня, 09:28
Published Сегодня, 09:28
Modified Сегодня, 09:31
Updated Сегодня, 09:31
Начиная с 2023 года россияне больше не смогут пользоваться туристическим и детским кэшбеком, который действовал в период пандемии коронавируса и в начале СВО. Программу туристического и детского кэшбека либо пересмотрят, либо отменят. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на сообщение Центра стратегических разработок (ЦСР).
Вероятной причиной прекращения действия программы называют дефицит федерального бюджета, который требует жестче «расставлять приоритеты». Отмечается, что сама программа была введена временно в качестве антикризисной меры. В Минэкономразвития подчеркивают, что расходы на туристический и детский кешбэк не предусмотрены в бюджете России на 2023–2025 годы.
«Туристический кешбэк — отраслевая мера поддержки, которая действовала в период коронавируса в 2020–2021 годах, а также в 2022 году после начала СВО. На сегодняшний день продление программы кешбэка не предусмотрено — в том числе ввиду того, что туротрасль демонстрирует рост», — пояснили в ЦСР.
При этом, по мнению директора департамента социально-экономических исследований ЦСР Михаила Гордеева, программу туристического кэшбека могут перезапустить в дальнейшем в качестве меры поддержки для малоимущих граждан. Он также добавил, что это поможет снизить инфляционные риски, объяснив это тем, что ранее стоимость турпоездок могла расти на фоне того, что кэшбек полагался всем группам граждан.