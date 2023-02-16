В Уфе вновь заработают закрытые весной 2022 года бутики западных брендов

В ТРЦ «Планета» в Уфе вновь заработают магазины одежды Zara, Stradivarius, Pull& Bear и Bershka. Как отметили корреспонденту Mkset в торговом центре, точная дата открытия на данный момент неизвестно. Однако ожидается, что произойдет это в ближайшее время. По информации телеграм-канала "Подслушано в Башкирии", открытие состоится 1 марта.