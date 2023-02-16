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Posted Сегодня, 06:01

Published Сегодня, 06:01

Modified Сегодня, 06:11

Updated Сегодня, 06:11

В Уфе вновь заработают закрытые весной 2022 года бутики западных брендов

16 февраля 2023, 06:01
Фото: 1MI
Вновь заработают магазины в ТРЦ «Планета».

В ТРЦ «Планета» в Уфе вновь заработают магазины одежды Zara, Stradivarius, Pull& Bear и Bershka. Как отметили корреспонденту Mkset в торговом центре, точная дата открытия на данный момент неизвестно. Однако ожидается, что произойдет это в ближайшее время. По информации телеграм-канала "Подслушано в Башкирии", открытие состоится 1 марта. 

Кроме того, планируется открытие первого в Уфе магазина крупной сети профессиональной косметики и парфюмерии «Золотое яблоко». Отметим, что открыты магазины «Золотого яблока» уже в 16 городах России, в том числе и в Казани.

Напомним. что в феврале заработал и магазин Mango. Приостановили свои работу Zara, Stradivarius, Pull& Bear и Bershka, Mango, а также H& M, Monki, Massimo Dutti, Oysho Women’s Secret, и Puma еще в марте 2022 года.

#Элина Сайфранова
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