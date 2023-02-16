В Уфе прокуратура нашла десятки нарушений в сфере пассажирских перевозок

Posted Сегодня, 08:05
Published Сегодня, 08:05
Modified Сегодня, 08:09
Updated Сегодня, 08:09
В Уфе прокуратура вынесла 32 представления перевозчикам и городским властям из-за выявленных нарушений в сфере перевозок пассажиров. Как сообщает пресс-служба, надзорное ведомство выяснило, что в январе этого года интервалы автобусов увеличились от 3 до 10 раз, в связи с чем горожане были вынуждены мерзнуть на остановках в ожидании автобуса.
Кроме того, требованиям ГОСТа не соответствовали более 10 остановочных пунктов. Такт, на проезжей части обнаружили участки с наледью, возле которых сформировались снежные валы.
Напомним, что в январе во время аномальных морозов уфимцы жаловались на долгое ожидание автобусов. В частности, еще 4 января в редакцию Mkset обращались читатели с жалобами на переполненные и редко ходящие популярные городские маршруты.