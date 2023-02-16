В Уфе прокуратура нашла десятки нарушений в сфере пассажирских перевозок

В Уфе прокуратура вынесла 32 представления перевозчикам и городским властям из-за выявленных нарушений в сфере перевозок пассажиров. Как сообщает пресс-служба, надзорное ведомство выяснило, что в январе этого года интервалы автобусов увеличились от 3 до 10 раз, в связи с чем горожане были вынуждены мерзнуть на остановках в ожидании автобуса.