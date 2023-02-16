В Уфе машинист предстанет перед судом за гибель строителя «Восточного выезда»

Инцидент произошел несколькими месяцами ранее — в сентябре 2022 года. По версии следствия, машинист, будучи за рулем погрузочно-доставочной машины, врезался в технологическую тележку. В результате столкновения трое работников, находившихся на тележке, упали с высоты порядка семи метров. Один из них скончался, остальные получили травмы различной степени тяжести.



Как сообщили в прокуратуре, свою вину в совершении преступления обвиняемый не признал. Уголовное дело после вручения обвинительного заключения будет направлено в Советский районный суд г. Уфы для рассмотрения по существу.