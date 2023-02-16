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Published Сегодня, 16:28

Modified Сегодня, 16:30

Updated Сегодня, 16:30

В Уфе машинист предстанет перед судом за гибель строителя «Восточного выезда»

16 февраля 2023, 16:28
Фото: 1MI
Погибший, а также двое других работников упали с высоты около семи метров

В Уфе машинист ООО «Лимакмаращавтодороги» отправится на скамью подсудимых по делу о нарушении нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и смерть человека. В результате действий мужчины на стройплощадке «Восточного выезда» один работник погиб и двое получили травмы различной степени тяжести. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Инцидент произошел несколькими месяцами ранее — в сентябре 2022 года. По версии следствия, машинист, будучи за рулем погрузочно-доставочной машины, врезался в технологическую тележку. В результате столкновения трое работников, находившихся на тележке, упали с высоты порядка семи метров. Один из них скончался, остальные получили травмы различной степени тяжести.

Как сообщили в прокуратуре, свою вину в совершении преступления обвиняемый не признал. Уголовное дело после вручения обвинительного заключения будет направлено в Советский районный суд г. Уфы для рассмотрения по существу.

#Азамат Нухов#Общество
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