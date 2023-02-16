В центре Уфы в квартире обнаружили тело мужчины без половых органов

Posted Сегодня, 12:13
Published Сегодня, 12:13
Modified Сегодня, 12:30
Updated Сегодня, 12:30
В Уфе под окнами жилого дома №177/1 по улице Менделеева обнаружили тело женщины в возрасте примерно 60 лет. Обнаженное тело женщины лежит на снегу. Об этом сообщает городской телеканал «Вся Уфа».
Также сообщается, что в квартире, откуда предположительно выбросили женщину, в ванной комнате было обнаружено изуродованное тело мужчины, у него якобы отсутствуют половые органы.
За комментарием по данной ситуации Mkset обратился в пресс-службу МВД по РБ. Однако оперативно получить ответ корреспонденту Mkset не удалось. Ситуацию прокомментировали в пресс-службе регионального СК.
Следственным управлением СК России по Республике Башкортостан устанавливаются обстоятельства смерти мужчины и женщины в Советском районе г. Уфы. На месте происшествия работают следователи и криминалисты совместно с сотрудниками полиции.