Власти назвали самый пьющий район Башкирии

Posted Сегодня, 11:41
Published Сегодня, 11:41
Modified Сегодня, 11:44
Updated Сегодня, 11:44
По итогам 2022 года самым пьющим районом Башкирии был признан Гафурийский. Об этом сообщает «КП-Уфа» со ссылкой на данные регионального Минторга.
Сообщается, что за прошлый год реализация спиртного там увеличилась на 14,2%. При этом отмечается, что продажи спиртного выросли практически во всех республиканских муниципалитетах. Наименьший рост был зафиксирован в Калтасинском районе республики, где продажи спиртного выросли на 1,1%.
Тенденцию к снижению объемов продажи алкоголя аналитики зафиксировали в четырех районах Башкирии. Так, В Бураевском районе объем проданного спиртного в 2022 году снизился на 0,5% меньше, чем годом ранее, в Краснокамском районе на 0,3%, в Чекмагушевском на 0,3% и в Дюртюлинском на 0,2%.