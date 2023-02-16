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Posted Сегодня, 11:41

Published Сегодня, 11:41

Modified Сегодня, 11:44

Updated Сегодня, 11:44

Власти назвали самый пьющий район Башкирии

16 февраля 2023, 11:41
Фото: 1MI
Тенденция увеличения объёмов потребления спиртного фиксируется во многих республиканских муниципалитетах

По итогам 2022 года самым пьющим районом Башкирии был признан Гафурийский. Об этом сообщает «КП-Уфа» со ссылкой на данные регионального Минторга.

Сообщается, что за прошлый год реализация спиртного там увеличилась на 14,2%. При этом отмечается, что продажи спиртного выросли практически во всех республиканских муниципалитетах. Наименьший рост был зафиксирован в Калтасинском районе республики, где продажи спиртного выросли на 1,1%.

Тенденцию к снижению объемов продажи алкоголя аналитики зафиксировали в четырех районах Башкирии. Так, В Бураевском районе объем проданного спиртного в 2022 году снизился на 0,5% меньше, чем годом ранее, в Краснокамском районе на 0,3%, в Чекмагушевском на 0,3% и в Дюртюлинском на 0,2%.

#Азамат Нухов
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