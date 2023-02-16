Власти назвали самый пьющий район Башкирии

Тенденцию к снижению объемов продажи алкоголя аналитики зафиксировали в четырех районах Башкирии. Так, В Бураевском районе объем проданного спиртного в 2022 году снизился на 0,5% меньше, чем годом ранее, в Краснокамском районе на 0,3%, в Чекмагушевском на 0,3% и в Дюртюлинском на 0,2%.