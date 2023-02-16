В Башкирии в ДТП с несовершеннолетним погиб один человек

Posted Сегодня, 19:20
Published Сегодня, 19:20
Modified Сегодня, 19:22
Updated Сегодня, 19:22
В результате столкновения двух отечественных автомобилей в Зилаирском районе республики погиб человек. Об этом сообщает глава региональной госавтоинспекции Владимир Севастьянов.
По предварительным данным, инцидент произошел около восьми часов вечера 16 февраля на седьмом километре автодороги Юлдыбай-Акъяр-Сара, неподалёку от села Ямансаз.
В результате столкновения «Лады Приоры» со встречной «Ладой Гранта» один человек погиб и четверо, среди которых несовершеннолетний, обратились за помощью медиков.
На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и другие экстренные службы. Подробности уточняются.