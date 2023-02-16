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Published Сегодня, 19:20

Modified Сегодня, 19:22

Updated Сегодня, 19:22

В Башкирии в ДТП с несовершеннолетним погиб один человек

16 февраля 2023, 19:20
Четыре человека обратились за медицинской помощью

В результате столкновения двух отечественных автомобилей в Зилаирском районе республики погиб человек. Об этом сообщает глава региональной госавтоинспекции Владимир Севастьянов.

По предварительным данным, инцидент произошел около восьми часов вечера 16 февраля на седьмом километре автодороги Юлдыбай-Акъяр-Сара, неподалёку от села Ямансаз.

Фото: Владимир Севастьянов/Telegram

В результате столкновения «Лады Приоры» со встречной «Ладой Гранта» один человек погиб и четверо, среди которых несовершеннолетний, обратились за помощью медиков.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и другие экстренные службы. Подробности уточняются.

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#Азамат Нухов#Происшествия
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