В Башкирии стартовала программа бесплатного переобучения безработных

Стать участниками проекта могут несколько категорий граждан. Пройти бесплатное переобучение могут люди старше 50 лет, женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет или воспитывающие детей до семи лет, отдельные категории молодежи до 35 лет, безработные или под риском увольнения.

Сюжет Касается каждого