В Башкирии стартовала программа бесплатного переобучения безработных

Posted Сегодня, 05:32
Published Сегодня, 05:32
Modified Сегодня, 05:39
Updated Сегодня, 05:39
В 2022 году эту возможность использовали 6,3 тыс. жителей республики. Из них 84% успешно трудоустроились.
— В прошлом году для Башкортостана была установлена квота в 5010 человек, однако количество желающих пройти обучение значительно ее превысило. В итоге обучение прошли 6335 человек. Из них 5344 человека трудоустроились, сохранили занятость, открыли собственное дело либо стали самозанятыми, — отметила руководитель ведомства Ленара Иванова.
В 2023 году пройти обучение смогут 2,9 тыс. жителей республики. Но это тоже минимальная квота.
— Если программа будет пользоваться популярностью, мы вновь будем готовы переобучить всех желающих. Надо сказать, что она реально работает и помогает гражданам не только получить новую специальность, но и найти работу по душе, — подчеркнула министр.
Подать заявление на участие в программе можно в режиме онлайн на портале «Работа России». В данный момент открыта запись на обучение по 100 образовательным программам. Наибольшей популярностью пользуются такие специальности, как педагог, специалист по веб-дизайну, менеджер по продажам, специалист по управлению персоналом, бизнес-аналитик, бухгалтер, социальный работник и другие.
Программа бесплатного переобучения реализуется в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография». Нацпроект предполагает максимальное содействие безработным в получении востребованных профессий.