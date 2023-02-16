В Башкирии простились с погибшим в спецопепрации Айдаром Аиткуловым

В Башкирии простились с погибшим в ходе СВО Айдаром Аиткуловым — сыном кураиста и заслуженного артиста России Азата Аиткулова. Траурная церемония прошла в деревне Муксиново Кармаскалинского района республики — на малой родине матери погибшего. Об этом сегодня, 16 февраля, сообщает администрация муниципалитета.