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В Башкирии простились с погибшим в спецопепрации Айдаром Аиткуловым

16 февраля 2023, 14:41
Фото: Администрация Кармаскалинского района
Военнослужащий погиб при выполнении боевого задания неподалеку от города Артемовск в ЛНР

В Башкирии простились с погибшим в ходе СВО Айдаром Аиткуловым — сыном кураиста и заслуженного артиста России Азата Аиткулова. Траурная церемония прошла в деревне Муксиново Кармаскалинского района республики — на малой родине матери погибшего. Об этом сегодня, 16 февраля, сообщает администрация муниципалитета.

Сообщается, что Айдар Аиткулов родился в Уфе в 1982 году. Учился в школе №20 имени Фатимы Мустафиной, позднее продолжил учебу в Уфимском хореографическом колледже, БГПУ имени М.Акмуллы. Получив образование, Аиткулов занялся предпринимательской деятельностью.

Фото: Администрация Кармаскалинского района

Решение отправиться на спецоперацию в качестве добровольца Аиткулов принял в конце лета 2022 года.

— Героически погиб в тяжёлых боях под г. Артемовск Луганской Народной Республики, выполняя боевое задание. Без мужа осталась супруга Эльмире Равиловна, трое детей остались без отца, — сообщают в администрации Кармаскалинского района.

В администрации выразили соболезнования родителям погибшего — Фание и Азату Аиткуловым, а также его супруге и детям.

#Азамат Нухов#Общество
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