В Башкирии простились с погибшим в ходе СВО ветераном Чечни Маратом Махияновым

Известно, что родился Марат Махиянов в Зилаирском районе, в Уфе окончил школу и Уфимский государственный авиационный технический университет по специальности «Автоматизированные системы управления». Службу в армии проходит на офицерской должности, после чего служил в органах внутренних дел Сибайского ОВД и центра УВД г. Уфы. В 2001 году находился в служебной командировке в Чеченской республики по восстановлению конституционного порядка.