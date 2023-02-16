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Posted Сегодня, 04:42

Published Сегодня, 04:42

Modified Сегодня, 04:44

Updated Сегодня, 04:44

В Башкирии простились с погибшим в ходе СВО ветераном Чечни Маратом Махияновым

Сегодня, 04:42
Об этом сообщает администрация Сибая.

В Сибае простились с погибшим в ходе специальной военной операции 50-летним страшим лейтенантом Маратом Махияновым. Об этом сообщает администрация города в своих социальных сетях.

Известно, что родился Марат Махиянов в Зилаирском районе, в Уфе окончил школу и Уфимский государственный авиационный технический университет по специальности «Автоматизированные системы управления». Службу в армии проходит на офицерской должности, после чего служил в органах внутренних дел Сибайского ОВД и центра УВД г. Уфы. В 2001 году находился в служебной командировке в Чеченской республики по восстановлению конституционного порядка.

— 26 октября 2022 года Марат Рафкатович был призван на военную службу по мобилизации. Проходил ее в должности командира противотанкового взвода, — сообщают в администрации города.

Погиб Марат Махиянов 29 января при выполнении боевых задач. Указом президента посмертно награжден орденом Мужества. При жизни мужчина получил награды «За верность долгу» и «Ветеран боевых действий».

Фото: Администрация города Сибай // vk.com
#Элина Сайфранова
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