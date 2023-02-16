В Башкирии концессия с ГК «ВИС» может обернуться ростом тарифов и ухудшением экологии

Ранее СМИ уже анализировали деятельность ГК «ВИС». В частности, в контексте срыва «мусорной» реформы в Новосибирской области, где она обязалась построить по концессии с правительством два мусоросжигающих завода, но за 5 лет этого не сделала, а также не смогла исполнить обязательства регоператора ТКО. Также в числе инцидентов — невыполненные по срокам планы по сдаче семи поликлиник и моста через Обь. В Хабаровске группа «ВИС» оказалась в центре коррупционного скандала при строительстве платной автомагистрали «Обход Хабаровска» — правоохранительные органы усмотрели там признаки мошенничества и возбудили уголовное дело о хищении 1,14 млрд руб.