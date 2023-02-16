В Башкирии концессия с ГК «ВИС» может обернуться ростом тарифов и ухудшением экологии

Posted Сегодня, 09:31
Published Сегодня, 09:31
Modified Сегодня, 11:06
Updated Сегодня, 11:06
Минприроды Башкирии выпустило приказы о заключении концессионных соглашений на строительство комплексов по переработке отходов в Краснокамском и Дюртюлинском районах республики. На конкурс никто не заявился, в результате победителем автоматически считаются инициаторы концессии — дочерние общества федеральной ГК «ВИС». Добавим, что компания ООО «Экология Новосибирск», входящая в состав ГК «ВИС», была лишена статуса регионального оператора по ТКО в Новосибирской области из-за банкротства, также в отношении нее расследуется уголовное дело о мошенничестве. В итоге в Новосибирской области вывозить мусор местные власти вынуждены сами — силами своего МУП «Спецавтохозяйства».
Стоит отметить, что в качестве заградительного барьера для участия в конкурсе на постройку комплексов в районах РБ было поставлено условие — наличие на счете не менее 5% суммы средств, необходимых для строительства мусороперерабатывающих комплексов (стоимость проектов составляла около 9,5 млрд руб.). То есть при наличии значительных средств для участия в конкурсе в одном регионе, родственная компания группы «ВИС» становится банкротом, не способным вывозить отходы, в другом регионе. Также отметим, что разработкой предложения о концессии занимался, согласно метаданным файлов, Артем Дорохов — специалист по банкротствам аффилированных с «ВИС» структур.
Ранее СМИ уже анализировали деятельность ГК «ВИС». В частности, в контексте срыва «мусорной» реформы в Новосибирской области, где она обязалась построить по концессии с правительством два мусоросжигающих завода, но за 5 лет этого не сделала, а также не смогла исполнить обязательства регоператора ТКО. Также в числе инцидентов — невыполненные по срокам планы по сдаче семи поликлиник и моста через Обь. В Хабаровске группа «ВИС» оказалась в центре коррупционного скандала при строительстве платной автомагистрали «Обход Хабаровска» — правоохранительные органы усмотрели там признаки мошенничества и возбудили уголовное дело о хищении 1,14 млрд руб.
Учитывая репутацию ГК, башкирские экологи резко отрицательно оценили приход в республику проблемного концессионера. Ассоциация СО «Объединение предпринимателей по рециклингу отходов» предупредила главу РБ Радия Хабирова о «реальной угрозе значительного ущерба республике при возможном заключении концессионных соглашений на строительство и эксплуатацию объектов обработки и размещения отходов в РБ с группой компаний „ВИС“». Кроме того, экологи подчеркивают, что вхождение в концессию повлечет за собой увеличение тарифов по вывозу мусора для жителей Башкирии. В связи с этим Ассоциация настаивает на проведении публичных слушаний перед заключением концессий по «мусорной» реформе.
Ранее о проблемах в сфере экологии Башкирии говорил в ходе поездки в Уфу президент России Владимир Путин.