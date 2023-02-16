В Башкирии экс-замглавы района подозревают получении взятки

Так, эпизод получения взятки произошел, по версии следствия, еще в 2020 году, когда администрация района и подрядчик заключили контракт на строительство водопровода на общую сумму 11 миллионов рублей. Тогда замглавы предложил представителю компании-подрядчика увеличить сумму контракта еще на 1 миллион рублей, однако взамен попросил беговую дорожку и холодильник. Дополнительный договор об увеличении стоимости был подписан, а теперь уже бывший чиновник получил предметы взятки.