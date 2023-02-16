В Башкирии экс-замглавы района подозревают получении взятки

Posted Сегодня, 04:15
Published Сегодня, 04:15
Modified Сегодня, 04:17
Updated Сегодня, 04:17
Следователи обнаружили еще один эпизод поучения взятки заместителем главы Мелеузовского района по строительству, ЖКХ и инфраструктуре. Как сообщают в пресс-службе СК Башкирии, чиновник за свои услуги получил беговую дорожку и холодильник общей стоимостью около 150 тысяч рублей.
Так, эпизод получения взятки произошел, по версии следствия, еще в 2020 году, когда администрация района и подрядчик заключили контракт на строительство водопровода на общую сумму 11 миллионов рублей. Тогда замглавы предложил представителю компании-подрядчика увеличить сумму контракта еще на 1 миллион рублей, однако взамен попросил беговую дорожку и холодильник. Дополнительный договор об увеличении стоимости был подписан, а теперь уже бывший чиновник получил предметы взятки.
Отметим, что это третий эпизод получения взятки чиновником, ранее ему уже были предъявлены обвинения в получении 2 миллионов рублей за приемку новых квартир для детей-сирот, а также 200 тыс. рублей за приемку выполненных работ и обеспечения своевременной оплаты по контракту на текущий ремонт дороги Давлеткулово — Сухаревка.
Выявили преступления следователи совместно с сотрудниками ФСБ и МВД по РБ. На данный момент следователи устанавливают обстоятельства уже совершенных преступлений, а также проверяют экс-замглавы на причастных к иным.