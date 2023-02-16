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Published Сегодня, 04:15

Modified Сегодня, 04:17

Updated Сегодня, 04:17

В Башкирии экс-замглавы района подозревают получении взятки

16 февраля 2023, 04:15
Фото: 1MI
Заместитель главы Мелеузовского района уже находится под следствием по двум эпизодам получения взятки.

Следователи обнаружили еще один эпизод поучения взятки заместителем главы Мелеузовского района по строительству, ЖКХ и инфраструктуре. Как сообщают в пресс-службе СК Башкирии, чиновник за свои услуги получил беговую дорожку и холодильник общей стоимостью около 150 тысяч рублей.

Так, эпизод получения взятки произошел, по версии следствия, еще в 2020 году, когда администрация района и подрядчик заключили контракт на строительство водопровода на общую сумму 11 миллионов рублей. Тогда замглавы предложил представителю компании-подрядчика увеличить сумму контракта еще на 1 миллион рублей, однако взамен попросил беговую дорожку и холодильник. Дополнительный договор об увеличении стоимости был подписан, а теперь уже бывший чиновник получил предметы взятки.

Отметим, что это третий эпизод получения взятки чиновником, ранее ему уже были предъявлены обвинения в получении 2 миллионов рублей за приемку новых квартир для детей-сирот, а также 200 тыс. рублей за приемку выполненных работ и обеспечения своевременной оплаты по контракту на текущий ремонт дороги Давлеткулово — Сухаревка.

Выявили преступления следователи совместно с сотрудниками ФСБ и МВД по РБ. На данный момент следователи устанавливают обстоятельства уже совершенных преступлений, а также проверяют экс-замглавы на причастных к иным. 

#Элина Сайфранова#Общество
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