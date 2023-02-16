Участники СВО из Башкирии огласили список нужных вещей

Так, со слов участников СВО, для сапёрной роты нужен как минимум один общевойсковой комплект разминирования (ОВР в разных модификациях), который защищает сапёра от поражающих факторов взрыва противопехотных мин фугасного и осколочного действия и от поражающего действия пуль огнестрельного оружия, повышает безопасность сапера и предотвращает вероятность его гибели, когда он разминирует местность и объекты вручную и проделывает проходы в минно-взрывных заграждениях.