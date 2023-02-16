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Posted Сегодня, 11:33

Published Сегодня, 11:33

Modified Сегодня, 11:36

Updated Сегодня, 11:36

Участники СВО из Башкирии огласили список нужных вещей

16 февраля 2023, 11:33
Фото: 1MI
Военнослужащие назвали предметы вооружения и обихода, в которых испытывают наибольшую необходимость

Участники спецоперации из Башкирии в интервью журналисту газеты «Стерлитамакский рабочий» Екатерине Яковлевой рассказали о том, что в первую очередь необходимо военнослужащим для выполнения боевых задач.

Так, со слов участников СВО, для сапёрной роты нужен как минимум один общевойсковой комплект разминирования (ОВР в разных модификациях), который защищает сапёра от поражающих факторов взрыва противопехотных мин фугасного и осколочного действия и от поражающего действия пуль огнестрельного оружия, повышает безопасность сапера и предотвращает вероятность его гибели, когда он разминирует местность и объекты вручную и проделывает проходы в минно-взрывных заграждениях.

Состав комплекта:

Костюм-защитный комплект сапера «Сокол» — 6 шт.

Защитный шлем «ЛШЗ-2ДТМ» — 6 шт.

Транспортировочная сумка — 12 шт

Комплект летнего термобелья — 6 шт.

Комплект зимнего термобелья — 6 шт.

Боевой нож «Взмах-3» — 6 шт.

Фонарь — 6 шт.

Также военнослужащие отметили, что серьезным подспорьем на фронте могут стать «огражданенные» версии БТР, которые в мирное время были приспособлены для рыбалки, охоты или экстремальных путешествий.

Напомним, ранее в Уфе было открыто девять пунктов приема и отправки посылок для мобилизованных. Желающие могут направить им термобелье, дождевики, перчатки с шапками, а также фонари и различные средства личной гигиены. При этом действуют особые правила при отправке медикаментов.

#Общество
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