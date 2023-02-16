Участники СВО из Башкирии огласили список нужных вещей

Posted Сегодня, 11:33
Published Сегодня, 11:33
Modified Сегодня, 11:36
Updated Сегодня, 11:36
Участники спецоперации из Башкирии в интервью журналисту газеты «Стерлитамакский рабочий» Екатерине Яковлевой рассказали о том, что в первую очередь необходимо военнослужащим для выполнения боевых задач.
Так, со слов участников СВО, для сапёрной роты нужен как минимум один общевойсковой комплект разминирования (ОВР в разных модификациях), который защищает сапёра от поражающих факторов взрыва противопехотных мин фугасного и осколочного действия и от поражающего действия пуль огнестрельного оружия, повышает безопасность сапера и предотвращает вероятность его гибели, когда он разминирует местность и объекты вручную и проделывает проходы в минно-взрывных заграждениях.
Состав комплекта:
Костюм-защитный комплект сапера «Сокол» — 6 шт.
Защитный шлем «ЛШЗ-2ДТМ» — 6 шт.
Транспортировочная сумка — 12 шт
Комплект летнего термобелья — 6 шт.
Комплект зимнего термобелья — 6 шт.
Боевой нож «Взмах-3» — 6 шт.
Фонарь — 6 шт.
Также военнослужащие отметили, что серьезным подспорьем на фронте могут стать «огражданенные» версии БТР, которые в мирное время были приспособлены для рыбалки, охоты или экстремальных путешествий.
Напомним, ранее в Уфе было открыто девять пунктов приема и отправки посылок для мобилизованных. Желающие могут направить им термобелье, дождевики, перчатки с шапками, а также фонари и различные средства личной гигиены. При этом действуют особые правила при отправке медикаментов.