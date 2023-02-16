Стали известны подробности с места в Уфе, где обнаружили тела сына и матери

Как сообщил Mkset источник, знакомый с ситуацией, погибшими оказались мать и ее 50-летний сын. Со слов очевидцев, мужчина сначала выбрасывал из окна квартиры вещи, а затем — собственную мать. Далее, со слов источника, мужчина отправился в ванную комнату, где наложил на себя руки. По информации телеканала «Вся Уфа», у мертвого мужчины якобы отсутствовали половые органы.