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Posted Сегодня, 12:44

Published Сегодня, 12:44

Modified Сегодня, 12:46

Updated Сегодня, 12:46

Стали известны подробности с места в Уфе, где обнаружили тела сына и матери

16 февраля 2023, 12:44
Фото: 1MI
Пожилую женщину нашли под окнами дома, в квартире обнаружили обезображенное тело её сына

В Уфе под окнами дома по улице Менделеева нашли обнаженное тело местной жительницы. Позднее в квартире, из окон которой предположительно выбросили женщину, нашли обезображенное тело мужчины.

Как сообщил Mkset источник, знакомый с ситуацией, погибшими оказались мать и ее 50-летний сын. Со слов очевидцев, мужчина сначала выбрасывал из окна квартиры вещи, а затем — собственную мать. Далее, со слов источника, мужчина отправился в ванную комнату, где наложил на себя руки. По информации телеканала «Вся Уфа», у мертвого мужчины якобы отсутствовали половые органы.

Как сообщили в пресс-службе регионального СК, на месте происшествия работают следователи и криминалисты совместно с сотрудниками полиции. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

#Азамат Нухов
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