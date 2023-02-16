Шокирующее убийство, отмена туристического кэшбека и возвращение брендов в Уфу

Сегодня стало известно, что в уфимском ТРЦ «Планета» возобновят свою работу несколько бутиков компании Inditex. Речь идет о бутиках таких брендов, как Zara, Bershka, Pull& Bear и других. В торговом центре не смогли назвать точную дату открытия бутиков, однако, по информации телеграм-канала «Подслушано в Башкирии» они могут вновь открыть свои двери уже первого марта. Также стало известно, что в Уфе в будущем откроется «Золотое яблоко» — магазин парфюмерии и косметики.