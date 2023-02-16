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Posted Сегодня, 17:08

Published Сегодня, 17:08

Modified Сегодня, 17:10

Updated Сегодня, 17:10

Шокирующее убийство, отмена туристического кэшбека и возвращение брендов в Уфу

16 февраля 2023, 17:08
Фото: 1MI
О главных событиях 16 февраля в Уфе и республике - в дайджесте Mkset

В Уфе под окнами жилого дома по улице Менделеева нашли бездыханное тело женщины, в квартире откуда предположительно выбросили женщину нашли изуродованное тело мужчины. Позднее стало известно, что погибшими оказались мать и сын. Как сообщил Mkset источник, знакомый с ситуацией, сначала сын выбрасывал из окон вещи, а затем — собственную мать. После этого мужчина отправился в ванную комнату, где совершил суицид.

В России перестанет действовать программа туристического и детского кэшбека. Вероятной причиной прекращения действия программы называют дефицит федерального бюджета, который требует жестче «расставлять приоритеты». Отмечается, что сама программа была введена временно в качестве антикризисной меры. В Минэкономразвития подчеркивают, что расходы на туристический и детский кешбэк не предусмотрены в бюджете России на 2023–2025 годы. При этом программу туристического кэшбека могут перезапустить, однако воспользоваться ей смогут только малоимущие граждане.

Сегодня стало известно, что в уфимском ТРЦ «Планета» возобновят свою работу несколько бутиков компании Inditex. Речь идет о бутиках таких брендов, как Zara, Bershka, Pull& Bear и других. В торговом центре не смогли назвать точную дату открытия бутиков, однако, по информации телеграм-канала «Подслушано в Башкирии» они могут вновь открыть свои двери уже первого марта. Также стало известно, что в Уфе в будущем откроется «Золотое яблоко» — магазин парфюмерии и косметики.

В Минобороны РФ объяснили, почему указ о частичной мобилизации действует в России до сих пор. Так, указ необходим для сохранения социальных гарантий призванных граждан России. Информацию об этом Минобороны РФ предоставили на обращение депутата Псковского областного собрания от «Яблока» Артура Гайдука. 

В Уфе прокуратура вынесла 32 представления перевозчикам и городским властям из-за выявленных нарушений в сфере пассажироперевозок. Как сообщает пресс-служба, надзорное ведомство выяснило, что в январе этого года интервалы автобусов увеличились от 3 до 10 раз, в связи с чем горожане были вынуждены мерзнуть на остановках в ожидании автобуса.

#Азамат Нухов#Общество
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