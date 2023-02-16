Оператор связи поможет сохранить популяцию пчел Башкортостана

— Во всем мире каждый год сокращается популяция пчел. Цифровые решения помогают бороться с этой и другими проблемами, связанными с сохранением окружающей среды. Так, два года назад МТС установила видеосистему в пчелиных ульях национального парка «Башкирия», что помогло научным сотрудникам лучше изучить поведенческие особенности пчел и выявить их реакции на различные внешние факторы. Наше решение на базе «Цельсиума» может найти применение как у крупных международных и республиканских пчеловодческих хозяйств, так и у отдельных пчеловодов, даже у пасечников-любителей, содержащих небольшое количество пчелосемей, — отметил директор МТС в Башкортостане Егор Фисюк.