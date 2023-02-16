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Published Сегодня, 09:19

Modified Сегодня, 09:21

Updated Сегодня, 09:21

Оператор связи поможет сохранить популяцию пчел Башкортостана

16 февраля 2023, 09:19
Фото: МТС
МТС сообщает о внедрении собственного IoT-решения «Цельсиум» для круглосуточного мониторинга климатического режима на пасеках Башкортостана.

Пилотной площадкой для реализации проекта стало пчеловодческое хозяйство в Бирском районе, где умные датчики МТС отслеживают температуру и влажность в омшанике в период зимовки пчел.

Датчики в режиме реального времени отслеживают ключевые параметры, влияющие на состояние зимующих пчелосемей — температуру, влажность и атмосферное давление. Данные о микроклимате внутри омшаников — специальных помещений, где пчелы проводят зиму — доступны в любой момент в мобильном приложении или веб-интерфейсе «Цельсиума». При внезапном отклонении от заданных значений пасечник моментально получает уведомление в приложении и может оперативно отреагировать на инцидент. Это позволяет контролировать пасеки удаленно в режиме реального времени, снизить риски пчеловодческих компаний и сохранить численность пчелиных семей.

Фото: МТС

Датчики «Цельсиум» позволяют не только фиксировать текущие показатели температуры, влажности и давления в омшанике, но и отслеживать изменения микроклимата в ретроспективе: данные передаются в облако МТС благодаря постоянному подключению устройств к сети NB-IoT. Вся информация хранится в виде электронного журнала в течение двух лет, позволяя формировать аналитику по температурной активности и влажности. Сами устройства не требуют проведения монтажных работ или специальных навыков, благодаря чему диагностику микроклимата можно проводить в любое время, не тревожа пчелиные семейства.

— Во всем мире каждый год сокращается популяция пчел. Цифровые решения помогают бороться с этой и другими проблемами, связанными с сохранением окружающей среды. Так, два года назад МТС установила видеосистему в пчелиных ульях национального парка «Башкирия», что помогло научным сотрудникам лучше изучить поведенческие особенности пчел и выявить их реакции на различные внешние факторы. Наше решение на базе «Цельсиума» может найти применение как у крупных международных и республиканских пчеловодческих хозяйств, так и у отдельных пчеловодов, даже у пасечников-любителей, содержащих небольшое количество пчелосемей, — отметил директор МТС в Башкортостане Егор Фисюк.

«Цельсиум» — портативный датчик, который контролирует температуру, влажность, давление и качество воздуха в помещении. Датчик является собственной разработкой МТС, собирается в России, работает и обслуживается на базе отечественной инфраструктуры. Прибор подключен к энергоэффективной сети NB-IoT, что гарантирует контроль за микроклиматом в режиме 24/7 и позволяет устройству работать без замены элементов питания в течение двух лет. Благодаря простоте установки «Цельсиум» можно использовать в помещениях, где запрещены работы с образованием пыли, например, на объектах культурного наследия, в храмах, музеях и других памятниках архитектуры.

#Башкортостан#Новости#Андрей Королев
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