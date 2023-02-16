Одни из лучших игр сезона. «Салават Юлаев» уверенно победил «Сочи» и «Авангард»

Posted Сегодня, 04:11
Published Сегодня, 04:11
Modified Сегодня, 04:13
Updated Сегодня, 04:13
«Сочи» как команда — аутсайдер без поставленной игры и слишком молодым для больших целей составом. Как клуб — организация без конкретной программы развития, игроки которой ездят в СКА, возможно, чаще, чем хоккеисты официального фарма.
А еще последний клуб чемпионата и последний сравнительно легкий соперник, ведь все оставшиеся — выше Уфы в таблице (были) и прямые соперники в битве за место в топ-4. Словом, те, кого точно надо было побеждать, тем более, после домашних 3:4ОТ.
«Юлаевцы» добились в стенах олимпийского дворца «Большой» очень четкой и спокойной победы без лишней нервотрепки. В конце «регулярки» клуб-контендер не имеет права на эмоциональное выгорание и визит на юг поднял победный дух.
Во многом ключ к успеху что в Сочи, что в Омске — отличный контроль шайбы, добыча себе пространства и почти безупречный Андрей Кареев в воротах. Об этом скажем ниже, а пока только иллюстрации и статистика:
Данил Башкиров забросил впервые за 13 игр, подставив клюшку под пас Ивана Дроздова, Михаил Науменков на сей раз реализовал большинство без чьего-либо перевода перед воротами, другое 5 на 4 реализовал почти в соло Саша Хмелевский.
Занятно, что на два гола в большинстве потребовалось два броска по воротам.
Павел Коледов стал автором шайбы в равенстве, но матч доиграть не смог — блокируя бросок на последней минуте второй двадцатиминутки, получил травму и с «ястребами» тоже не сыграл.
В обеих встречах «юлаевцы» выходили не терпеть и сушить счет, а действительно играть в хоккей. Прессинг, внимательный подбор, быстрый переход из обороны в атаку, хорошее видение друг друга и движение добывали нужное пространство в атаке.
На льду новой арены в Омске «СЮ» в сезоне взял 5 очков из 6 возможных: победа 3:1, поражение 2:3Б и вновь победа 3:1. Последний успех — самый надежный.
«Салават» — седьмая наименее бросающая команда чемпионата (1815). Но с лучшим процентом реализованных бросков (9,09%). Редко бывает больше 35 бросков за матч, но против команды Михаила Кравеца — неожиданные 42.
И при этом бросали все, кроме Егора Сучкова (сыграл меньше всех) и Степана Санникова (зато сделал два голевых паса).
Конечно, «Авангард» большую часть матча по движению провалил. Дело не только в том, что «Юлаев» быстрее, четче и настырнее в прессинге, но и в том, что хозяева сами не бегали.
Как сказал сам Кравец, играли правильно только первые 10 минут и 6 на 5 в концовке. Почему? Это вопрос только к игрокам. В любом случае это плохой сигнал для «ястребов» незадолго до плей-офф.
Проигранная борьба сводила на нет успехи центрфорвардов «Авангарда». Про игру на точке стоит сказать, потому что «СЮ» допустил целых пять пробросов, из которых четыре в первую двадцатиминутку. За это Найт и компания могли цепляться.
Но цеплялся за отборы и перехваты «Салават». Гости настолько стабильно запирали Омск в своей зоне, что можно было проверить, не вышла ли на лед команда МХЛ.
Про это обе шайбы Владислава Картаева, который расчхелился впервые за 19 игр и сделал первый с 2018-го дубль.
1:0 — Степан Санников выиграл борьбу, Шакир Мухамадуллин пронзил своим катанием пол-зоны и бросил (опять же к разговору о прямых ногах), Картаев добил.
Стоит отметить, насколько увереннее и надежнее стал с шайбой Шакир в 2023-м году. Защитник исключил потери на синей линии, улучшил контроль, стал будто более дерзким.
Разговор про второй гол начнем с Хмелевского. Его новое звено с Данилом Алалыкиным и Егором Сучковым (сейчас подменяющим приболевшего Алексея Пустозерова) умеет подолгу играть в пас в зоне оппонента.
Именно с хита Хмелевского началась самая затяжная позиционная атака матча на 32-33-х минутах, за которую «бело-зеленые» провели две смены: вышла третья тройка, а уже затем звено Картаева.
Обратите внимание, насколько долго и без давления ждал этого паса Картаев и насколько вольготно он себя ощущал. Защита «Авангарда» практически подставила своего голкипера.
Да и гол в пустые от Николая Кулемина хозяева допустили после небрежной потери у борта. Для «ястребов» это точно был безобразный матч, но это не преуменьшает того, что «СЮ» воспользовался своими возможностями.
Башкирская команда выдала зашкаливающее качество входа с контролем шайбы 5 на 5 — почти 81%, 34 успешные попытки и всего 8 забракованных. Даже омские 54,29% считались бы за хороший уровень.
5-1 по попыткам отбора в чужой зоне, быть может, не так много, но 4 были в первом периоде плюс 4-3 по перехватам в атаке против «Авангарда» это тоже достойно.
Что же улучшил «Салават», чтобы добиться пятой кряду победы? Ответил главный тренер Виктор Козлов:
— Ребята поняли, как нужно играть в правильный хоккей, принимать правильные решения в определенные моменты в нужных местах. Плюс самоотдача: как ловят на себя, как принимают удар. Но при этом отдавая хорошую передачу. Заряженность на борьбу и самоотдача — это и приносит нам успех сейчас. Это все заслуга ребят. Мы им только помогаем и подсказываем.
Против «леопардов» 14 сэйвов на 15 бросков, против «ястребов» — 26/27 и в итоге 95,24% отраженных бросков и несколько порядочных спасений за поездку.
И при этом это вполне могут быть последние игры Андрея Кареева за клуб.
Контракт голкипера истекает 30 апреля. Едва ли его собственные ожидания от сезона оправдались: он не играет первого номера и может подолгу сидеть в запасе.
При этом Кареев действительно не выступает плохо. Но если Илья Ежов действительно как минимум сопоставим? И с ним команда выигрывает чаще? Никто не удивится, если первый раунд начнет более опытный вратарь.
Да, можно придраться к формуле «меняй вратаря после поражения». И да, в плей-офф многие тренеры не будут рисковать и, скорее всего, выберут более проверенного вратаря.
Окажется ли в их числе Козлов — хороший вопрос. Тренер не консервативен и вполне может подтвердить свои слова о двух равноценных голкиперах.
Ситуация с контрактом Кареева в первую очередь зависит от него самого. Если он хочет уйти, то стоит пойти навстречу. Правда, кто-то из менеджеров КХЛ может воспринять это за психологическую неустойчивость — мол, парень два раза не закрепился в топ-клубе.
Если Кареев предпочтет сам остаться, то для «СЮ» это выгодно, особенно, потому что переговоры можно будет вести с позиции силы. И едва ли два вратаря одновременно переживут индивидуальный спад.
И прямо сейчас выходит на «Адмирал», ведь благодаря безумной плотности на Востоке удалось прыгнуть с шестого места на второе. Все еще не раз поменяется, ключевое — сделан шаг к месту в топ-4.
В последние туры «Автомобилист» и «Сибирь» захворали, и только их и можно с натяжкой назвать более или менее удобными потенциальными соперниками из-за малого кубкового опыта и личных встреч. «Авангард» и «Магнитка» будут более собраны, чем сейчас.
Встреча с «Ак Барсом» в первом раунде маловероятна — команда Зинэтулы Билялетдинова лидирует с небольшим отрывом в 4 очка, но они сыграли меньше на матч и стать первыми уфимцам будет непросто. По этой же причине отпадает восьмой клуб.
Не стоит переживать, если соперником все-таки станет «Адмирал». Да, поездка во Владивосток, но едва ли раунд затянется на 6-7 игр. «Салават» слишком лучше двигается и слишком превосходит нападением. «Моряки» блестяще обороняются, но слабы в атаке.
С 3 января 2022-го года 21летний крайний форвард не играл в КХЛ. Минувшей осенью была надежда на восстановление и подготовку к сезону, но на данный момент необходимо продолжить лечение и мы искренне желаем ему здоровья.
Перед матчем в Омске команды вышли на раскатку в специальных джерси с номером Родиона и его фамилией.
Фанатский сектор «Авангарда» поднял изготовленный «фанкой» Уфы баннер, отсылающий к тому, как Данил Алалыкин посвятил Амирову свой гол в Нижнекамске.
После матча «юлаевцы» снова надели особенные свитеры, созвонились с Родионом и признали его лучшим игроком команды.
18 февраля 19:00. СЮ — Сибирь
22 февраля 19:00. Автомобилист — СЮ
24 февраля 14:30. Сибирь — СЮ
26 февраля 17:00. Металлург — СЮ