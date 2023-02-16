Одни из лучших игр сезона. «Салават Юлаев» уверенно победил «Сочи» и «Авангард»

— Ребята поняли, как нужно играть в правильный хоккей, принимать правильные решения в определенные моменты в нужных местах. Плюс самоотдача: как ловят на себя, как принимают удар. Но при этом отдавая хорошую передачу. Заряженность на борьбу и самоотдача — это и приносит нам успех сейчас. Это все заслуга ребят. Мы им только помогаем и подсказываем.