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Published Сегодня, 11:25

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Updated Сегодня, 11:27

Носили обноски и просили еду у прохожих: в Башкирии нашли необычную многодетную семью

16 февраля 2023, 11:25
Фото: 1MI
Ранее у 35-летней белоречанки уже забирали детей, однако та смогла вернуть их, найдя работу и закодировавшись от алкоголя

В Башкирии многодетную мать, подозреваемую в избиении своих детей, могут лишить родительских прав. Более того, со слов соседей, дети 35-летней женщины часто оставались без присмотра: носили обноски и просили деньги на еду у случайных прохожих. Об этом сообщает пресс- служба МВД по РБ.

Так, в районный отдел опеки и попечительства, а также в полицию обратились неравнодушные жители Белорецка, ставшие свидетелями того, как двое детей десяти и восьми лет занимаются попрошайничеством. По их словам, мать детей — 35-летняя белоречанка страдает от проблем с алкоголем, а также на регулярной основе избивает своих детей, в том числе с использованием ремня.

По словам соседей, ребята часто предоставлены сами себе, бродяжничают, ходят голодные, в одежде не по погоде, а мать прилюдно раздаёт им подзатыльники и ругательства.

Прибывшие на место проживания семьи инспекторы убедились в правдивости полученной ранее информации. Старших детей направили в социальный приют, а младшего ребенка доставили в педиатрическое отделение больницы. Со слов соседей, однажды мать на сутки оставила младшего ребенка одного в запертой квартире.

Как выяснили сотрудники ведомства, ранее у нерадивой матери уже забирали детей. Так, подозреваемая неоднократно привлекалась к административной ответственности по статье 5.35. КоАП РФ (Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних) Однако та встала на правильный путь — нашла работу и «закодировалась». Проблемы с алкоголем вернулись по истечению срока кодировки — в июле 2022 года.

Отец младшего ребенка, а по совместительству супруг подозреваемой в воспитании детей не участвует, также как и отец двух старших детей, ныне проживающий в другом регионе.

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#Азамат Нухов
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