Носили обноски и просили еду у прохожих: в Башкирии нашли необычную многодетную семью

Posted Сегодня, 11:25
Published Сегодня, 11:25
Modified Сегодня, 11:27
Updated Сегодня, 11:27
В Башкирии многодетную мать, подозреваемую в избиении своих детей, могут лишить родительских прав. Более того, со слов соседей, дети 35-летней женщины часто оставались без присмотра: носили обноски и просили деньги на еду у случайных прохожих. Об этом сообщает пресс- служба МВД по РБ.
Так, в районный отдел опеки и попечительства, а также в полицию обратились неравнодушные жители Белорецка, ставшие свидетелями того, как двое детей десяти и восьми лет занимаются попрошайничеством. По их словам, мать детей — 35-летняя белоречанка страдает от проблем с алкоголем, а также на регулярной основе избивает своих детей, в том числе с использованием ремня.
По словам соседей, ребята часто предоставлены сами себе, бродяжничают, ходят голодные, в одежде не по погоде, а мать прилюдно раздаёт им подзатыльники и ругательства.
Прибывшие на место проживания семьи инспекторы убедились в правдивости полученной ранее информации. Старших детей направили в социальный приют, а младшего ребенка доставили в педиатрическое отделение больницы. Со слов соседей, однажды мать на сутки оставила младшего ребенка одного в запертой квартире.
Как выяснили сотрудники ведомства, ранее у нерадивой матери уже забирали детей. Так, подозреваемая неоднократно привлекалась к административной ответственности по статье 5.35. КоАП РФ (Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних) Однако та встала на правильный путь — нашла работу и «закодировалась». Проблемы с алкоголем вернулись по истечению срока кодировки — в июле 2022 года.
Отец младшего ребенка, а по совместительству супруг подозреваемой в воспитании детей не участвует, также как и отец двух старших детей, ныне проживающий в другом регионе.