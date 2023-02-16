Носили обноски и просили еду у прохожих: в Башкирии нашли необычную многодетную семью

Так, в районный отдел опеки и попечительства, а также в полицию обратились неравнодушные жители Белорецка, ставшие свидетелями того, как двое детей десяти и восьми лет занимаются попрошайничеством. По их словам, мать детей — 35-летняя белоречанка страдает от проблем с алкоголем, а также на регулярной основе избивает своих детей, в том числе с использованием ремня.