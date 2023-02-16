На опасном участке трассы М-7 в Башкирии начались массовые рейды

Posted Сегодня, 05:28
Published Сегодня, 05:28
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Updated Сегодня, 05:30
Сегодня, 16 февраля, на смертельно опасном участке трассы М-7 проводятся массовые проверки водителей. По информации главы ГИБДД Башкирии Владимира Севастьянова, рейды осуществляются на 1224 километре трассы. В мероприятии задействованы четыре экипажа ДПС.
Цель проверок — снижение аварийности и травматизма на этом участке, укрепление дисциплины участников.
Отмечается, что проверки на данном участке были организованы не случайно. Как сообщает Севастьянов, ранее рядом с селом Асяново за три года погибли 17 человек, 30 получили травмы. В частности, последняя авария произошла на прошлой неделе.