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Posted Сегодня, 05:28

Published Сегодня, 05:28

Modified Сегодня, 05:30

Updated Сегодня, 05:30

На опасном участке трассы М-7 в Башкирии начались массовые рейды

16 февраля 2023, 05:28
Фото: 1MI
За три года на данном участке дороги погибли 17 человек, сообщает глава ГИБДД Башкирии.

Сегодня, 16 февраля, на смертельно опасном участке трассы М-7 проводятся массовые проверки водителей. По информации главы ГИБДД Башкирии Владимира Севастьянова, рейды осуществляются на 1224 километре трассы. В мероприятии задействованы четыре экипажа ДПС.

Цель проверок — снижение аварийности и травматизма на этом участке, укрепление дисциплины участников. 

Отмечается, что проверки на данном участке были организованы не случайно. Как сообщает Севастьянов, ранее рядом с селом Асяново за три года погибли 17 человек, 30 получили травмы. В частности, последняя авария произошла на прошлой неделе.

#Элина Сайфранова
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