Работники «скорой» в Башкирии получат надбавки к зарплате

Ранее глава регионального Минздрава назвал кадровый дефицит медицинских работников основной проблемой здравоохранения в Башкирии. Решается проблема, со слов министра, созданием необходимой инфраструктуры, применением принятых законных мер и введением нормативных актов по повышению зарплаты специалистам. В частности, в феврале будут перечислены дополнительные выплат в размере от 4,5 до 18,5 тысячи рублей среднему медперсоналу и врачам.