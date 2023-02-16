Работники «скорой» в Башкирии получат надбавки к зарплате

Posted Сегодня, 03:35
Published Сегодня, 03:35
Modified Сегодня, 03:40
Updated Сегодня, 03:40
Стало известно, что врачи и медработники «скорой», а также первичного звена получат надбавки к заработной плате. Анонсировал дополнительные выплат премьер-министр Башкирии Андрей Назаров.
В частности, будет рассматриваться вопрос увеличения зарплаты, введения доплат, как меры соцподдержки, водителям СМП, на которых «большая нагрузка».
Кроме того, чиновник напомнил поручения президента России главе Башкирии по развитию службы скорой медпомощи. В частности, с его слов, в республике проводится целенаправленная работа по совершенствованию данной отрасли.
— Завершилась децентрализация служб СМП: она представлена девятью межмуниципальными отделениями на базе медицинских округов. Работают два специализированных отделения в психиатрических больницах, расположенных в Уфе и Стерлитамаке, — заявил Андрей Назаров.
Отмечается также необходимость строительства ряда модульных помещений от 2 до 8 бригад «скорой». В скором времени чиновники намерены определить «первоочередные потребности» для решения вопроса в этом году.
Ранее глава регионального Минздрава назвал кадровый дефицит медицинских работников основной проблемой здравоохранения в Башкирии. Решается проблема, со слов министра, созданием необходимой инфраструктуры, применением принятых законных мер и введением нормативных актов по повышению зарплаты специалистам. В частности, в феврале будут перечислены дополнительные выплат в размере от 4,5 до 18,5 тысячи рублей среднему медперсоналу и врачам.