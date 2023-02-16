Хабиров организует официальный прием в Москве на 740 человек

Posted Сегодня, 10:30
Published Сегодня, 10:30
Modified Сегодня, 10:32
Updated Сегодня, 10:32
Радий Хабиров планирует встретиться в Москве со студентами из Башкирии, следует из материалов портала госзакупок. Минторг Башкирии запрашивает котировки на организацию питания участников мероприятия.
«Услуги оказываются 28 февраля 2023 года в формате официального приема-фуршета от имени главы Республики Башкортостан на 740 человек, время с 17.00-18.00 часов», — говорится в закупочной документации.
Встреча состоится в Московском государственном институте международных отношений в фойе второго этажа Культурного центра. Фуршет профинансируют из республиканского бюджета.
Начальная цена контракта составляет 2,1 млн рублей. В пересчете на одного участника встреча обойдется в 2,87 тыс. рублей.
В меню входит овощное крудите с ореховым соусом и блинными роллами с грибами, брускетты с брынзой, вяленным томатом, а также цезарем с курицей, эклеры с куриным паштетом и профитроли с муссом из семги, канапе с ростбифом и серебристым луком, ассорти из рулетиков из баклажана с ореховой начинкой, кабачка с сырной начинкой, кабачка с морковью по-корейски, греческий салат с фетой и салат цезарь с курицей. Горячие закуски в меню представлены кесадильей с курицей и овощами и клаб-сэндвич с ветчиной из индейки.
В качестве кондитерских изделий необходимо подать ассорти из национальной (вак-беляш с говядиной, уч-почмак с телятиной, курник) и сладкой выпечки (чак-чак, дучмак с творогом, пирог с лимоном).
В меню предусмотрели и напитки: смородиновый, вишневый и клюквенный морс, воду в пластиковых бутылках, чай с башкирскими травами, молоком и лимоном и натуральный кофе (американо).
Как сообщал ранее Mkset, за счет бюджета также оплачиваются завтраки для чиновников — стоимость каждого составляет 378,33 рубля.