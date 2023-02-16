Хабиров организует официальный прием в Москве на 740 человек

В меню входит овощное крудите с ореховым соусом и блинными роллами с грибами, брускетты с брынзой, вяленным томатом, а также цезарем с курицей, эклеры с куриным паштетом и профитроли с муссом из семги, канапе с ростбифом и серебристым луком, ассорти из рулетиков из баклажана с ореховой начинкой, кабачка с сырной начинкой, кабачка с морковью по-корейски, греческий салат с фетой и салат цезарь с курицей. Горячие закуски в меню представлены кесадильей с курицей и овощами и клаб-сэндвич с ветчиной из индейки.