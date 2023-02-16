Глава РЭО Буцаев заявил о создании электронной карты мусорной отрасли

Posted Сегодня, 11:18
Published Сегодня, 11:18
Modified Сегодня, 11:18
Updated Сегодня, 11:18
Гендиректор РЭО Денис Буцаев рассказал, что за последние четыре года они провели более 300 экспертиз территориальных схем и смоделировали перспективные объекты и схемы потоков по всем регионам. В результате была утверждена федеральная схема, в которую входят только перспективные объекты, которые могут быть поддержаны за счет средств РЭО и федерального бюджета. По словам Буцаева, в эту схему вошли 1240 объектов, из которых 419 — по обработке отходов и 243 — по компостированию, передает newsnn.ru.
«В системе формируется блок мониторинга текущей деятельности региональных операторов. Для этого РЭО внес в систему данные о более чем 1 000 000 контейнерных площадок и начал собирать сведения о движении более 5 000 мусоровозов», — сообщил Буцаев.
Созданная РЭО информационная система включает три основных компонента: базу данных, аналитический модуль и интерактивную карту. В базе данных на текущий момент уже собирается 80% информации, необходимой для Федеральной государственной информационной системы учета твердых коммунальных отходов (ФГИС УТКО). Аналитический модуль позволяет осуществлять необходимые расчеты и моделировать терсхемы. Карта же нужна для нанесения и привязки к точным координатам всех объектов обращения с отходами, зон ответственности региональных операторов, источников образования отходов, схем потоков и пр.
Разработанный РЭО инструментарий позволяет создавать в информационной системе электронные модели территориальных схем, которые будут с самого начала интегрированы во ФГИС УТКО.
В тестовом режиме компания безвозмездно передаст программное обеспечение для разработки электронных моделей терсхем всем заинтересованным регионам. Стоимость работ по актуализации электронных моделей составляет 5−10 миллионов рублей, поэтому это даст большую экономию бюджетных средств.
Для всех участников рынка в системе созданы личные кабинеты. Сейчас их подключено уже более двух тысяч. По ним отдельно представлена информация, которая обновляется и дополняется в ежемесячном режиме. Пока эта работа производится на добровольной основе. Обязанность по внесению данных возникнет только после ввода ФГИС УТКО в эксплуатацию, чем в первую очередь сейчас и занимается РЭО. Ориентировочно ввод в эксплуатацию должен состояться в первой половине текущего года.
До конца года РЭО должен полностью перенести во ФГИС УТКО информацию из территориальных схем и наполнить систему сведениями, имеющимися у региональных операторов и владельцев объектов инфраструктуры. Также компания должна создать новые инструменты мониторинга, основанные не только на данных облетов, но и спутниковых снимках, данных видеонаблюдения. Для анализа информации разрабатываются нейронные сети.
В будущем инфраструктура ФГИС УТКО должна использоваться для мониторинга ситуации в области обращения со всеми видами отходов, для чего РЭО подготовил поправки в Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».