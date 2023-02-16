Глава РЭО Буцаев заявил о создании электронной карты мусорной отрасли

Гендиректор РЭО Денис Буцаев рассказал, что за последние четыре года они провели более 300 экспертиз территориальных схем и смоделировали перспективные объекты и схемы потоков по всем регионам. В результате была утверждена федеральная схема, в которую входят только перспективные объекты, которые могут быть поддержаны за счет средств РЭО и федерального бюджета. По словам Буцаева, в эту схему вошли 1240 объектов, из которых 419 — по обработке отходов и 243 — по компостированию, передает newsnn.ru.