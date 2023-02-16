Эксперты: «Единая Россия» смогла завоевать доверие более половины избирателей

Posted Сегодня, 19:32
Published Сегодня, 19:32
Modified Сегодня, 19:32
Updated Сегодня, 19:32
Как сообщает rostovgazeta.ru, заместитель секретаря генерального совета «Единой России» Сергей Перминов подчеркнул, что сейчас приоритетом деятельности партии выступает формирование фракции политического большинства в тех представительных органах, в которых в текущем году будут проводиться выборы.
Политический деятель обозначил ЕР как «партию общей судьбы», объяснив, что каждый год единороссы вместе с населением нашей страны преодолевают все трудности шаг за шагом. Он отметил, что каждый мандат становится для «Единой России» абсолютной ценностью. Партия непрерывно работает над тем, чтобы развивать страну и двигаться в направлении того будущего, о котором мечтают избиратели.
Перминов в процессе своего выступления также уточнил, что для определения кандидатов, которые будут участвовать в осенних выборах, партия традиционно устроит предварительное голосование в последних числах весны. Оно охватит и новые территории.
Михаил Мамонов, возглавляющий практику политического анализа и консультирования ВЦИОМ, поделился данными, согласно которым рост поддержки «Единой России» за прошлый год показал более чем 10% и достиг показателя в 50–51%. Работу партии положительно оценивают респонденты каждой возрастной категории.
Всеобщее одобрение деятельности партии складывается из ряда причин, о которых рассказал глава Центра политического анализа Павел Данилин.
В первую очередь речь идет о рейтинге Путина. Далее следует поддержка специальной военной операции, которая складывается из помощи военнослужащим, находящимся сейчас в зоне СВО. Стоит отметить, что некоторые депутаты партии сами находятся на линии боевого соприкосновения. В-третьих, именно «Единая Россия» инициировала введение выплат для мобилизованных, их семей, а также всех социально незащищенных групп населения, пострадавших на фоне введения западных санкций. Данилин называет в качестве одной из причин и активность губернаторов, многие из которых являются представителями ЕР.
Эксперт утверждает, что на предстоящих выборах именно «Единая Россия» наберет большинство голосов во всех кампаниях, в которых будет представлена, даже в традиционно сложных регионах и на новых территориях.
Как сообщает сайт ER.RU, политолог считает, что именно ЕР способна достичь самых достойных результатов на выборах.
В то же время партия, которая займет второе место в новых регионах, станет претендентом на звание второй ведущей партии в РФ.