Эксперты: «Единая Россия» смогла завоевать доверие более половины избирателей

В первую очередь речь идет о рейтинге Путина. Далее следует поддержка специальной военной операции, которая складывается из помощи военнослужащим, находящимся сейчас в зоне СВО. Стоит отметить, что некоторые депутаты партии сами находятся на линии боевого соприкосновения. В-третьих, именно «Единая Россия» инициировала введение выплат для мобилизованных, их семей, а также всех социально незащищенных групп населения, пострадавших на фоне введения западных санкций. Данилин называет в качестве одной из причин и активность губернаторов, многие из которых являются представителями ЕР.