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Published Сегодня, 19:32

Modified Сегодня, 19:32

Updated Сегодня, 19:32

Эксперты: «Единая Россия» смогла завоевать доверие более половины избирателей

16 февраля 2023, 19:32
Фото: ER.RU
Эксперты и представители политических партий дискутировали о готовности к началу избирательной кампании этого года в рамках круглого стола. Мероприятие прошло при участии Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ).

Как сообщает rostovgazeta.ru, заместитель секретаря генерального совета «Единой России» Сергей Перминов подчеркнул, что сейчас приоритетом деятельности партии выступает формирование фракции политического большинства в тех представительных органах, в которых в текущем году будут проводиться выборы.

Политический деятель обозначил ЕР как «партию общей судьбы», объяснив, что каждый год единороссы вместе с населением нашей страны преодолевают все трудности шаг за шагом. Он отметил, что каждый мандат становится для «Единой России» абсолютной ценностью. Партия непрерывно работает над тем, чтобы развивать страну и двигаться в направлении того будущего, о котором мечтают избиратели.

Перминов в процессе своего выступления также уточнил, что для определения кандидатов, которые будут участвовать в осенних выборах, партия традиционно устроит предварительное голосование в последних числах весны. Оно охватит и новые территории.

Михаил Мамонов, возглавляющий практику политического анализа и консультирования ВЦИОМ, поделился данными, согласно которым рост поддержки «Единой России» за прошлый год показал более чем 10% и достиг показателя в 50–51%. Работу партии положительно оценивают респонденты каждой возрастной категории.

Всеобщее одобрение деятельности партии складывается из ряда причин, о которых рассказал глава Центра политического анализа Павел Данилин.

В первую очередь речь идет о рейтинге Путина. Далее следует поддержка специальной военной операции, которая складывается из помощи военнослужащим, находящимся сейчас в зоне СВО. Стоит отметить, что некоторые депутаты партии сами находятся на линии боевого соприкосновения. В-третьих, именно «Единая Россия» инициировала введение выплат для мобилизованных, их семей, а также всех социально незащищенных групп населения, пострадавших на фоне введения западных санкций. Данилин называет в качестве одной из причин и активность губернаторов, многие из которых являются представителями ЕР.

Эксперт утверждает, что на предстоящих выборах именно «Единая Россия» наберет большинство голосов во всех кампаниях, в которых будет представлена, даже в традиционно сложных регионах и на новых территориях.

Как сообщает сайт ER.RU, политолог считает, что именно ЕР способна достичь самых достойных результатов на выборах.

В то же время партия, которая займет второе место в новых регионах, станет претендентом на звание второй ведущей партии в РФ.

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