Депутаты Башкирии повторно внесут в Госудуму законопроект о запрете чайлдфри

По словам спикера парламента Константина Толкачева, в прежней редакции документ был одобрен Советом законодателей РФ, а также «концептуально поддержан» профильным комитетом Госудумы. Однако на самом заседании нижней палаты законопроект не получил безусловного одобрения, и едва не был отклонен. Так, депутатам понадобилась конкретизация ряда понятий из законопроекта, а именно уточнить что значит «идеология бездетности» и «добровольный отказ от рождения детей».