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Updated Сегодня, 06:12

Депутаты Башкирии повторно внесут в Госудуму законопроект о запрете чайлдфри

16 февраля 2023, 05:13
Фото: 1MI
Ранее законопроект не получил одобрения в Госудуме и был отправлен на доработку.

Законопроект о запрете чайлдфри будет повторно внесен в Госудуму РФ. Как сообщает пресс-служба Курултая Башкирии, депутаты доработали проект закона «О внесении изменения в статью 5 Федерального закона „О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию“.

По словам спикера парламента Константина Толкачева, в прежней редакции документ был одобрен Советом законодателей РФ, а также «концептуально поддержан» профильным комитетом Госудумы. Однако на самом заседании нижней палаты законопроект не получил безусловного одобрения, и едва не был отклонен. Так, депутатам понадобилась конкретизация ряда понятий из законопроекта, а именно уточнить что значит «идеология бездетности» и «добровольный отказ от рождения детей».

— По рекомендации наших коллег мы доработали понятийную часть и готовы внести документ снова. Четкие определения облегчают применение правовой нормы на практике. Идеология чайлдфри пришла к нам с Запада и получила довольно широкое распространение среди российской молодежи, — заявляет Толкачев.

Спикер республиканского парламента заверят, что данная идеология вводит смысл существования человека «к удовлетворению личных потребностей», а опасны «идеи праздности и бездетности» в первую очередь, по его словам, для детей. Ведь без критического восприятия у детей могут сформироваться «искаженные установки на будущее».

Толкачев также добавляет, что идеология «противоречит государственной политике нашей страны, которая базируется на традиционных семейных ценностях, поддержке материнства и детства».

 

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#Элина Сайфранова
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