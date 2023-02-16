Более 200 крупных клиентов разместили в 2022 году свои ИТ-ресурсы в облаке билайн

Более чем в три раза увеличилось количество запросов от заказчиков облачных сервисов, которые хотят видеть в облаке не просто набор базовых инструментов, а комплексный сервис с глубоким уровнем поддержки, понятный для конечных пользователей и организованный с учетом специфики их ИТ-инфраструктуры. Во многом это связано с нехваткой квалифицированных ИТ-специалистов, увеличением количества инфраструктурных задач из-за ухода вендоров (в том числе иностранных облачных провайдеров), а также с недоступностью глобальных ИТ-команд локализирующихся компаний.