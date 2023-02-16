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Более 200 крупных клиентов разместили в 2022 году свои ИТ-ресурсы в облаке билайн

16 февраля 2023, 11:24
Фото: билайн
В 2022 году более 200 крупных компаний разместили в облаке билайн собственные цифровые и ИТ-ресурсы, что говорит о высокой привлекательности облачных решений компании.

Прошедший год также позволил билайн в 5 раз, согласно внутренним статистическим данным, увеличить портфель комплексных консалтинговых проектов, которые являются неотъемлемой частью облачных услуг: миграция доменных пользователей, построение структуры ролей, организация гибридных инфраструктур, паспортизация сервисов и др.

Более чем в три раза увеличилось количество запросов от заказчиков облачных сервисов, которые хотят видеть в облаке не просто набор базовых инструментов, а комплексный сервис с глубоким уровнем поддержки, понятный для конечных пользователей и организованный с учетом специфики их ИТ-инфраструктуры. Во многом это связано с нехваткой квалифицированных ИТ-специалистов, увеличением количества инфраструктурных задач из-за ухода вендоров (в том числе иностранных облачных провайдеров), а также с недоступностью глобальных ИТ-команд локализирующихся компаний.

Фото: билайн

Прошедший год позволил билайн увеличить количество ЦОДов до 8.

Несмотря на сложности с поставками оборудования, beeline cloud (билайн облако) нарастил не только количество ИТ-площадок, но и объем доступных ИТ-ресурсов. Расширилось и количество оборудования, в частности серверов и СХД- прирост 10%. Суммарный объем систем хранения данных вырос на 10%, а вычислительных мощностей — на 60%.

По оценкам аналитиков beeline cloud, в 2022 году большинство запросов потребителей переориентировались со стандартного IaaS (Infrastructure as a Service, инфраструктура как услуга) на комплексную поддержку облачной инфраструктуры: AD (служба каталога Active Directory), почта, клиентские сервисы и периферия, связанная с сетевой инфраструктурой и ИБ. Заметно увеличился интерес к SaaS-сервисам (Software as a Service, программное обеспечение как услуга), которые ранее предоставлялись on-premise (серверное решение): SCCM (System Center Configuration Manager, продукт для управления ИТ-инфраструктурой), PKI (Public Key Infrastructure, инфраструктура открытых ключей), ADFS (Active Directory Federation Services, служба проверки подлинности и авторизации) и др.

Кроме того, выросло число запросов на сопутствующие облаку сервисы поддержки первой, второй линии и ITSM (IT Service Management, управление ИТ-услугами), а также на сервисы VDI (Virtual Desktop Infrastructure, инфраструктура виртуальных рабочих столов).

Аналитики beeline cloud отметили, что 2022 год стал достаточно противоречивым в части сегмента информационной безопасности. С одной стороны, пользователи иностранных продуктов столкнулись с технологическими ограничениями, сложностями в эксплуатации привычных решений и ростом числа киберпреступлений. С другой — новые вызовы стали драйвером развития сектора ИБ. Самыми востребованными у клиентов билайн оказались услуги Secure Email Gateway (Secure Email Gateway, безопасный шлюз электронной почты) — выручка этого продукта увеличилась более чем в 20 раз.

Большинство клиентов beeline cloud предпочли облачные сервисы в качестве замены решениям, которые предлагали покинувшие рынок вендоры. При этом структура клиентских запросов претерпела серьезные изменения. Если ранее заказчики подключали IaaS и средства защиты для соответствия требованиям 152-ФЗ, то сейчас делают больший акцент на защиту сети и периметра.

Можно выделить два ключевых критерия, которыми стали решающими для клиентов, выбравших beeline cloud:

  • Сервисы билайн не уступают по функциональности тем, что использовались ранее.
  • Услуги оказываются с использованием отечественного ПО позволяют компаниям не завесить от внешних факторов.

— В 2022 году и компании, и клиенты столкнулись с многочисленными трудностями, но их, в основной массе, удалось преодолеть. Ситуация на рынке постепенно выравнивается за счет появления новых игроков и эффективных импортозамещающих решений, многие из которых не уступают по своим функциональным возможностям ушедшим с рынка продуктам. В 2023 году импортозамещение продолжит набирать обороты, стабилизируются поставки оборудования, что уже сейчас создает благоприятный фон для развития ИТ-отрасли, — отметил директор облачного бизнеса ПАО «Вымпелком» Олег Мотовилов.

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#Андрей Королев#Общество#Новости#Башкортостан
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