билайн улучшил качество голосовой связи в Башкирии

Posted Сегодня, 11:07
Published Сегодня, 11:07
Modified Сегодня, 11:07
Updated Сегодня, 11:07
В 2022-м году для ускорения интернета компания продолжила глобальную модернизацию сети, начатую в 2021-м году, и провела рефарминг в 32 регионах страны. После завершения работ в Башкирии увеличился используемый частотный диапазон в сети 4G.
Эффект от этого можно сравнить с расширением проезжей части — вместо двухполосной дороги клиенты получили скоростное трехполосное шоссе, что увеличило скорость и комфорт использования интернета. Кроме того, сервисы, особенно требовательные к качеству сети (например, просмотр онлайн-видео в высоком разрешении), могут использовать сразу «три полосы». Благодаря выполненным работам скорость мобильного интернета в республике в ноябре 2022 года выросла почти на 30% по сравнению с прошлым годом. В результате — страницы загружаются быстрее, видео и музыка может воспроизводиться в высоком качестве, а звук и картинка во время видеосвязи и видеоконференций становятся четче.
Между тем оператор отмечает, что в 2022 году клиенты использовали больше контента, требовательного к качеству сети. По внутренним данным компании, в декабре 2022 года клиенты стали на 20% чаще смотреть онлайн-видео, на 18% — слушать музыку прямо из интернета, на 13% больше отправлять аудиосообщения в мессенджерах и на 5% чаще совершать видеозвонки.
Для увеличения надежности сети оператор запустил новую технологию Voice over Wi-Fi (VoWiFi) на территории Башкирии. Благодаря ей абоненты могут совершать и принимать голосовые вызовы, а также отправлять сообщения через сети Wi-Fi. Это дает возможность пользоваться связью даже в тех местах, где обычно сотовый сигнал проходит с трудом и нестабилен. Такое может встречаться в подвальных помещениях, на подземных парковках или на последних этажах высотных зданий. Технология была запущена еще в 41 регионе страны.
Широкое распространение получил сервис VoLTE (Voice over LTE) — голосовая связь нового поколения. Эта технология способна увеличить четкость передачи речи во время разговора по смартфону. Также использование VoLTE дает возможность абоненту одновременно пользоваться мобильным интернетом и голосовой связью. билайн запустил эту технологию в 44 регионах. В Башкирии она работает с весны прошлого года.
Кроме этого, компания продолжала точечно увеличивать покрытие и емкость сети. Например, осенью 2022 года технические специалисты оператора модернизировали сетевую инфраструктуру в шести наиболее крупных городах республики — Белорецк, Ишимбай, Кумертау, Нефтекамск, Октябрьский и Стерлитамак. В общей сложности они провели замену оборудования на современное почти на 50 базовых станциях, среди которых — станции, обслуживающие социальные объекты, образовательные учреждения и общегородские пространства.
— В 2022 году мы уверенно продолжили взятый ранее курс на улучшение качества нашего сетевого покрытия в республике. Благодаря рефармингу, завершенному в конце прошлого декабря на 880 базовых станциях, жители региона могут комфортно пользоваться всеми цифровыми сервисами — загружать объемные файлы, смотреть видеоконтент в высоком разрешении, учиться и работать дистанционно. Более того, проведенные работы позволили повысить скорости мобильного интернета, чтобы наши клиенты могли свободно выходить в сеть даже в периоды высоких нагрузок. По достоинству жители оценили и технологии VoLTE и VoWiFi, запущенные в Башкирии в прошлом году. Только в декабре прошлого года общее количество проговоренных минут в сети VoLTE превысило 85 млн, а в VoWiFi — 3 млн, — комментирует директор Уфимского отделения билайн Максим Тюрихин.
* VoLTE — действует при технической возможности подключения для ряда устройств. Подробнее — на beeline.ru
** VoWiFi — голос через Wi-Fi. Действует при технической возможности подключения и наличии стабильного Wi-Fi соединения с доступом в интернет. Качество услуги зависит от поставщика интернета. Услуга предоставляется в случае наличия актуальной информации о местоположении в мобильной сети. В связи с особенностями технической реализации вызовы на короткие номера и номера экстренных служб через сети WiFi не поддерживаются. Данные вызовы передаются по мобильной сети в том случае, если она доступна. Подробнее — на beeline.ru
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