билайн улучшил качество голосовой связи в Башкирии

— В 2022 году мы уверенно продолжили взятый ранее курс на улучшение качества нашего сетевого покрытия в республике. Благодаря рефармингу, завершенному в конце прошлого декабря на 880 базовых станциях, жители региона могут комфортно пользоваться всеми цифровыми сервисами — загружать объемные файлы, смотреть видеоконтент в высоком разрешении, учиться и работать дистанционно. Более того, проведенные работы позволили повысить скорости мобильного интернета, чтобы наши клиенты могли свободно выходить в сеть даже в периоды высоких нагрузок. По достоинству жители оценили и технологии VoLTE и VoWiFi, запущенные в Башкирии в прошлом году. Только в декабре прошлого года общее количество проговоренных минут в сети VoLTE превысило 85 млн, а в VoWiFi — 3 млн, — комментирует директор Уфимского отделения билайн Максим Тюрихин.