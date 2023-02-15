Власти Уфы утвердили план мероприятий ко Дню защитника Отечества в 2023 году

Так, с 20 по 23 февраля пройду личные встречи глав районных администраций с ветеранами боевых действий, родственниками и участниками спецопераций. Далее, 23 февраля состоится торжественная церемония возложения цветов к памятнику генералу М. Шаймуратову на Советской площади, а также к Вечному огню в парке Победы.