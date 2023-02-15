Posted Сегодня, 03:48
Published Сегодня, 03:48
Modified Сегодня, 03:50
Updated Сегодня, 03:50
Власти Уфы утвердили план мероприятий ко Дню защитника Отечества в 2023 году. Соответствующий документ был утвержден замглавы администрации Владимиром Жебровским.
Так, с 20 по 23 февраля пройду личные встречи глав районных администраций с ветеранами боевых действий, родственниками и участниками спецопераций. Далее, 23 февраля состоится торжественная церемония возложения цветов к памятнику генералу М. Шаймуратову на Советской площади, а также к Вечному огню в парке Победы.
Планируются также патриотические акции, концерты, конкурсы и соревнования, а также посвященные теме 23 февраля уроки в школах.