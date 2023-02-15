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Posted Сегодня, 14:33

Published Сегодня, 14:33

Modified Сегодня, 14:35

Updated Сегодня, 14:35

Видео жестокой драки двух школьников в Башкирии попало в сеть

15 февраля 2023, 14:33
Фото: Ася Шарапова / 1MI
Один из учеников нанес другому несколько ударов ногой в лицо

В сети появилось видео, на котором школьники устроили потасовку в коридоре образовательного учреждения. Как утверждают пользователи, инцидент произошел в школе №4 города Мелеуз.

На кадрах видеозаписи один из учеников наносит несколько ударов ногой в лицо своему оппоненту, после чего тот теряет равновесие и падает на пол, едва не повалив на себя стоявшую рядом парту.

Как сообщает ИА «Башинформ» со ссылкой на руководство школы, инцидент действительно произошел там около недели назад. При этом виновными в драке признали обоих учеников. В школе также отметили, что родители пострадавшего мальчика отказались от заявления в полицию.

Видео: "Новости. Уфа Башкортостан"/ Telegram

В школе также добавили, что дежурный педагог, не уследивший за детьми, понес наказание — ему вынесли дисциплинарное взыскание.

Напомним, ранее стало известно, что Госсобрании республики создадут рабочую группу по вопросам профилактики и противодействия буллингу среди несовершеннолетних. Как отметил председатель Курултая Константин Толкачев, проблема с травлей учеников в школах может оказаться куда глубже, чем принято считать. По его мнению, громкие ЧП — это лишь видимая часть айсберга.

Также ранее о проблеме буллинга в школах республики высказался депутат Курултая Раиль Асадуллин. Депутат отметил, что происходящее в школах Башкирии «намного страшнее, чем происшествие в Химках (девочка нанесла однокласснице несколько десятков ножевых ранений — прим. ред.)».

 

#Азамат Нухов#Происшествия#Видео
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