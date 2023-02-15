Видео жестокой драки двух школьников в Башкирии попало в сеть

Posted Сегодня, 14:33
Published Сегодня, 14:33
Modified Сегодня, 14:35
Updated Сегодня, 14:35
В сети появилось видео, на котором школьники устроили потасовку в коридоре образовательного учреждения. Как утверждают пользователи, инцидент произошел в школе №4 города Мелеуз.
На кадрах видеозаписи один из учеников наносит несколько ударов ногой в лицо своему оппоненту, после чего тот теряет равновесие и падает на пол, едва не повалив на себя стоявшую рядом парту.
Как сообщает ИА «Башинформ» со ссылкой на руководство школы, инцидент действительно произошел там около недели назад. При этом виновными в драке признали обоих учеников. В школе также отметили, что родители пострадавшего мальчика отказались от заявления в полицию.
В школе также добавили, что дежурный педагог, не уследивший за детьми, понес наказание — ему вынесли дисциплинарное взыскание.
Напомним, ранее стало известно, что Госсобрании республики создадут рабочую группу по вопросам профилактики и противодействия буллингу среди несовершеннолетних. Как отметил председатель Курултая Константин Толкачев, проблема с травлей учеников в школах может оказаться куда глубже, чем принято считать. По его мнению, громкие ЧП — это лишь видимая часть айсберга.
Также ранее о проблеме буллинга в школах республики высказался депутат Курултая Раиль Асадуллин. Депутат отметил, что происходящее в школах Башкирии «намного страшнее, чем происшествие в Химках (девочка нанесла однокласснице несколько десятков ножевых ранений — прим. ред.)».