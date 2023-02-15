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Posted Сегодня, 12:23

Published Сегодня, 12:23

Modified Сегодня, 12:25

Updated Сегодня, 12:25

В Уфе выставят на торги право застройки квартала за 320 миллионов рублей

15 февраля 2023, 12:23
Фото: 1MI
Квартал площадью порядка 9,1 гектара расположен близ строящейся в Уфе мечети Ар-Рахим

Право Востокнефтезаводмонтажа на ведение застройки квартала, расположенного близ мечети Ар-Рахим, передали на принудительную реализацию в ходе электронных торгов. Стоимость имущественного права оценили почти в 319,4 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной службы судебных приставов по Башкирии.

Сообщается, что застройке подлежит квартал ограниченной проспектом Салавата Юлаева, улицами Коммунистической, Посадской, Октябрьской Революции и территорией сквера у Монумента дружбы. Площадь указанной территории составляет порядка 9,1 гектара.

Основанием для продажи имущества стали судебные решения о принудительном взыскании с Востокнефтезаводмонтажа долгов по платежам в бюджет и зарплате бывшим работникам предприятия. Дата проведения торгов должна стать известна в ближайшее время.

Основанием для продажи имущества являются судебные решения о принудительном взыскании с АК ВНЗМ долгов по платежам в бюджет и зарплате бывшим работникам предприятия. Отмечается, что дата торгов в настоящий момент еще не назначена.

#Азамат Нухов
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