В Уфе управляющую компанию оштрафовали на 300 тысяч за падение сосульки на ребенка

Следственный отдел по Орджоникидзевскому району Уфы республиканского СУ СКР возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ). Госкомитет по жилстройнадзору по результатам проверки привлек управляющую компанию к административной ответственности за нарушение лицензионных требований при управлении домом и обязал выплатить штраф в размере 300 тысяч рублей.