В Уфе управляющую компанию оштрафовали на 300 тысяч за падение сосульки на ребенка

Posted Сегодня, 11:26
Published Сегодня, 11:26
Modified Сегодня, 11:28
Updated Сегодня, 11:28
ОЖХ Орджоникидзевского района Уфы не удалось в кассации снизить штраф в размере 300 тысяч рублей за падение сосульки на пятилетнего ребенка в Уфе. О этом сообщает «Ъ-Уфа».
Сообщается, в сентябре 2022 года арбитражный суд Башкирии отказал ОЖХ в иске к госкомитету Башкирии по жилстройнадзору о снижении суммы штрафа до 125 тысяч рублей. В ноябре апелляционная инстанция оставила решение суда без изменений.
Инцидент, согласно материалам дела, произошел почти год назад — в марте 2022 года. С крыши жилого многоквартирного дома по улице Кольцевой на пятилетнего мальчика упала сосулька. В результате ребенок получил острую закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение, ушиб затылочной области.
Следственный отдел по Орджоникидзевскому району Уфы республиканского СУ СКР возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ). Госкомитет по жилстройнадзору по результатам проверки привлек управляющую компанию к административной ответственности за нарушение лицензионных требований при управлении домом и обязал выплатить штраф в размере 300 тысяч рублей.
В кассационной жалобе истец отметил, что дом обслуживает подрядчик ООО «ЖУ №45» по договору о содержании и ремонту общего имущества, при этом свои обязательства «исполняет своевременно, в полном объеме».
В свою очередь, суды не нашли оснований для снижения штрафа ниже установленного размера. Падение сосульки произошло из-за ненадлежащего содержания крыши в доме. Управляющая компания же не приняла меры по обеспечению безопасности жителей.