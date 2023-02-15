В Уфе спасатели предотвратили падение двух малышей из окна второго этажа

Так, на место прибыли спасатели и приставили лестницу к приоткрытому окну, после чего проникли в квартиру. Выяснилось, что дети в возрасте 2 и 4 лет находились дома без взрослых. К счастью, при осмотре на малышах не были обнаружены какие-либо повреждения. Позже сотрудники полиции выяснили, что мама детей вышла в магазин за продуктами.