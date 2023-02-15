В Уфе спасатели предотвратили падение двух малышей из окна второго этажа

Posted Сегодня, 05:50
Published Сегодня, 05:50
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Updated Сегодня, 05:54
В Уфе спасатели предотвратили падение двух маленьких детей из окна квартиры на втором этаже. Происходило все в доме на улице Набережной, сообщили в пресс-службе местного УГЗ.
Выглядывающих из открытого окна малышей с улицы заметили очевидцы и поспешили позвонить Единую дежурно-диспетчерскую службу. По информации одного из очевидцев, дети бросали вниз игрушки.
Так, на место прибыли спасатели и приставили лестницу к приоткрытому окну, после чего проникли в квартиру. Выяснилось, что дети в возрасте 2 и 4 лет находились дома без взрослых. К счастью, при осмотре на малышах не были обнаружены какие-либо повреждения. Позже сотрудники полиции выяснили, что мама детей вышла в магазин за продуктами.
Для того чтобы избежать несчастного случая спасатели советуют родителям устанавливать на окнах блокаторы.
— Не оставляйте детей дома одних без присмотра и не позволяйте им играть на подоконниках. Малышам достаточно и нескольких секунд, чтобы открыть окно и упасть вниз, — отметили в пресс-службе УГЗ г. Уфы.
Напомним, в Башкирии, начиная с мая прошлого года, практически ежедневно из окон квартир выпадали маленькие дети, к сожалению, известны и смертельные случаи. Чиновники тогда заявляли, что ответственность за падение детей из окон «какая бы трагедия ни была» несут родители или законные представители.