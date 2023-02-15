В Уфе с убийцы матери троих детей взыскали 3 миллиона рублей

Известно, что в 2019 году после того, как женщина продала квартиру, осужденный, чтобы заполучить 2,2 миллиона рублей назначил ей встречу в гаражном кооперативе и задушил. Месяцы спустя тело мужчина закопал в парке культуры и отдыха имени Калинина, до того момента оно находилось в гараже злоумышленника. Разыскивали убитую более 1,5 лет.