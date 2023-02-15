В Уфе с убийцы матери троих детей взыскали 3 миллиона рублей

Posted Сегодня, 05:21
Published Сегодня, 05:21
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Updated Сегодня, 05:23
В Уфе суд взыскал 3 миллиона рублей с мужчины, который в 2019 году убил мать троих детей. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии, ранее мужчина был приговорен к 19 годам лишения свободы по статьям «Убийство, сопряженное с разбоем», «Разбой», «Покушение на побег из-под стражи», «Применения насилия, опасного для здоровья, в отношении представителя власти».
Известно, что в 2019 году после того, как женщина продала квартиру, осужденный, чтобы заполучить 2,2 миллиона рублей назначил ей встречу в гаражном кооперативе и задушил. Месяцы спустя тело мужчина закопал в парке культуры и отдыха имени Калинина, до того момента оно находилось в гараже злоумышленника. Разыскивали убитую более 1,5 лет.
Задержание мужчины проходило летом 2020 года, тогда он и применил силу в отношении представителя власти — ударил полицейского лопатой и попытался скрыться в лесном массиве. Виновным по четырем статьям УК РФ Верховный суд Башкирии его признал в апреле 2021 года.
Теперь осужденный обязан также возместить трем детям убитой женщине более трех миллионов рублей.