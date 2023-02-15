В Уфе из-за коммунальной аварии 15 февраля без воды остались жители нескольких домов

Также ранее в Уфе по улице Комарова 1/1 произошла утечка на трубопроводе холодного водоснабжения. Как предупреждали городские власти, на время ликвидации утечки возможно снижение давления у жителей Затона и отсутствие холодной воды у жителей микрорайонов Сафроновский, Сосны и поселка 8 Марта. Также на пониженном давлении находится Городская больница № 9.