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Published Сегодня, 14:32

Modified Сегодня, 14:34

Updated Сегодня, 14:34

В Уфе из-за коммунальной аварии 15 февраля без воды остались жители нескольких домов

15 февраля 2023, 14:32
Фото: 1MI
Утечка из земли произошла сегодня на улице Степана Злобина

В Уфе в результате коммунальной аварии без холодного водоснабжения остались жители нескольких многоквартирных домов. Утечка произошла на улице Степана Злобина. Об этом сообщает «Уфаводоканал».

Сообщается, что причиной инцидента стала утечка из земли. Так, без холодной воды остались два жилых дома — Миннигали Губайдуллина, 17/3 и Баргузинской, 19/.

Над устранением последствий коммунальной аварии работают специалисты. В связи с этим был отключен трубопровод диаметром 300 миллиметров.

Напомним, ранее коммунальная авария произошла на улице Первомайской в Уфе. В результате аварии без холодного водоснабжения остались жители 12 близлежащих домов.

Также ранее в Уфе по улице Комарова 1/1 произошла утечка на трубопроводе холодного водоснабжения. Как предупреждали городские власти, на время ликвидации утечки возможно снижение давления у жителей Затона и отсутствие холодной воды у жителей микрорайонов Сафроновский, Сосны и поселка 8 Марта. Также на пониженном давлении находится Городская больница № 9.

#Азамат Нухов#Город
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