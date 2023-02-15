В РФ за день в больницы отправились 1662 пациентов с коронавирусом

Posted Сегодня, 17:53
Published Сегодня, 17:53
Modified Сегодня, 17:55
Updated Сегодня, 17:55
За минувший день в России было выявлено 9826 инфицированных COVID-19. Сутками ранее было зафиксировано 11 006 случаев заболевания коронавирусом.
Данные предоставил оперштаб по борьбе с заболеванием.
За последние сутки в российские стационары направили 1662 пациентов с коронавирусом. Выздоровели и выписались из больниц — 10 420 человек, пишет Russian.rt.com.
Также за сутки от коронавируса скончалось 35 граждан.