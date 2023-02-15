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Posted Сегодня, 17:53

Published Сегодня, 17:53

Modified Сегодня, 17:55

Updated Сегодня, 17:55

В РФ за день в больницы отправились 1662 пациентов с коронавирусом

Сегодня, 17:53
Сообщается о госпитализации в стационары РФ 1662 граждан с диагнозом COVID-19 за прошедшие сутки.

За минувший день в России было выявлено 9826 инфицированных COVID-19. Сутками ранее было зафиксировано 11 006 случаев заболевания коронавирусом.

Данные предоставил оперштаб по борьбе с заболеванием.

За последние сутки в российские стационары направили 1662 пациентов с коронавирусом. Выздоровели и выписались из больниц — 10 420 человек, пишет Russian.rt.com.

Также за сутки от коронавируса скончалось 35 граждан.

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