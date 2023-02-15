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Posted Сегодня, 04:59

Published Сегодня, 04:59

Modified Сегодня, 05:01

Updated Сегодня, 05:01

В Кодекс Башкирии о выборах внесут положение об иностранных агентах

15 февраля 2023, 04:59
Фото: 1MI
Рассматриваться изменения будут на ближайшем пленарном заседании 22 февраля.

Депутаты Башкирии рассмотрят проект закона о внесении изменений в Кодекс республики о выборах. По информации пресс-службы Курултая, вноситься будет положение об иностранных агентах. В окончательном чтении законопроект рассмотрят 22 февраля на пленарном заседании.

Изменения предполагают маркировку использования высказывания лиц, включенных в реестр иноагентов, в агитационных материалах. По словам спикера парламента Константина Толкачева, предупреждение должно занимать 15% печатной площади, а в случае аудиоматериала — должно быть различимо на слух.

— Законопроект направлен на снижение иностранного влияния на общественно-политические процессы внутри страны, — считает Константин Толкачев.

Проект закона также конкретизирует положение о выделении государственным и муниципальным СМИ печатной площади для агитматериалов в рамках выборов в органы госвласти Башкирии и в органы местного самоуправления.

#Элина Сайфранова
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