В Кодекс Башкирии о выборах внесут положение об иностранных агентах

Изменения предполагают маркировку использования высказывания лиц, включенных в реестр иноагентов, в агитационных материалах. По словам спикера парламента Константина Толкачева, предупреждение должно занимать 15% печатной площади, а в случае аудиоматериала — должно быть различимо на слух.