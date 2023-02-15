Уфимцы пожаловались властям на строительство ЖК, где недавно погиб рабочий

Posted Сегодня, 10:43
Published Сегодня, 10:43
Modified Сегодня, 10:45
Updated Сегодня, 10:45
В Уфе жители переулка Некрасова пожаловались на связанные со строительством нового жилого комплекса проблемы. В частности, жильцы недовольны шумом со стройплощадки, который доносится до них в том числе по вечерам и выходным дням, летящим мусором, а также отсутствием пешеходной галереи.
Так, властями города была организована встреча с сами жильцами. Как сообщает глава Кировского района Уфы Илвир Нурдавлятов, все обращения будут проанализированы с представителями компании-застройщика, Центром общественной безопасности и руководителями профильных структур районной администрации.
— Если будет необходимо, привлечем другие структуры, в том числе контролирующие органы. На это мы берем два дня, затем снова встретимся на месте и обсудим меры, которые предложит в том числе застройщик, — заявляет Илвир Нурдавлятов.
Известно, что рядом идет строительство ЖК «Некрасовский», застройщиком которого является ООО «Фирма СУ-10». Генеральным директором компании, согласно данным BASIS, с 2021 года является Тимур Габайдуллин.
Важно вспомнить, что накануне, 7 февраля, на стройке ЖК погиб разнорабочий. По информации Гострудинспекции, мужчине на голову упала деревянная балка, от удара он скончался на месте.