mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:43

Published Сегодня, 10:43

Modified Сегодня, 10:45

Updated Сегодня, 10:45

Уфимцы пожаловались властям на строительство ЖК, где недавно погиб рабочий

15 февраля 2023, 10:43
Фото: Илвир Нурдавлятов // vk.com
С жителями встретился глава администрации Кировского района Уфы.

В Уфе жители переулка Некрасова пожаловались на связанные со строительством нового жилого комплекса проблемы. В частности, жильцы недовольны шумом со стройплощадки, который доносится до них в том числе по вечерам и выходным дням, летящим мусором, а также отсутствием пешеходной галереи.

Так, властями города была организована встреча с сами жильцами. Как сообщает глава Кировского района Уфы Илвир Нурдавлятов, все обращения будут проанализированы с представителями компании-застройщика, Центром общественной безопасности и руководителями профильных структур районной администрации.

— Если будет необходимо, привлечем другие структуры, в том числе контролирующие органы. На это мы берем два дня, затем снова встретимся на месте и обсудим меры, которые предложит в том числе застройщик, — заявляет Илвир Нурдавлятов.

Известно, что рядом идет строительство ЖК «Некрасовский», застройщиком которого является ООО «Фирма СУ-10». Генеральным директором компании, согласно данным BASIS, с 2021 года является Тимур Габайдуллин.

Важно вспомнить, что накануне, 7 февраля, на стройке ЖК погиб разнорабочий. По информации Гострудинспекции, мужчине на голову упала деревянная балка, от удара он скончался на месте.

#Элина Сайфранова#Город#Общество
Подпишитесь
Пытка газом: как уфимцев отключают от газа, а после требуют миллионы за подключение
Сегодня, 10:23
Дорого-богато: Радий Хабиров продолжает летать на вертолете, который погряз в долгах
Вчера, 12:39
В Минобороны объяснили, почему указ о частичной мобилизации действует до сих пор
Сегодня, 06:29
Скандал на ровном месте: москвичка обвинила главу Минтранса Башкирии Клебанова в ДТП
Вчера, 11:09
В Уфе спасатели предотвратили падение двух малышей из окна второго этажа
Сегодня, 05:50
«Я в порядке»: Земфира* отреагировала на включение себя в список иноагентов
Сегодня, 04:40