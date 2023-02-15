Уфимцы пожаловались властям на строительство ЖК, где недавно погиб рабочий

В Уфе жители переулка Некрасова пожаловались на связанные со строительством нового жилого комплекса проблемы. В частности, жильцы недовольны шумом со стройплощадки, который доносится до них в том числе по вечерам и выходным дням, летящим мусором, а также отсутствием пешеходной галереи.