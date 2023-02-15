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Published Сегодня, 12:58

Modified Сегодня, 13:00

Updated Сегодня, 13:00

Студия Артемия Лебедева представила дизайн городских объектов для Уфы

15 февраля 2023, 12:58
Фото: artlebedev.ru
Всего представлено пять объектов в дизайне которых используются элементы башкирской культуры

Студия Артемия Лебедева подготовили проект нового дизайна городских объектов Уфы. Речь идет об экстерьере киоска, обычного и ярмарочного павильонов, автомастерской и террасы. Для каждого из объектов дизайнеры предусмотрели отдельные правила размещения, инклюзивности, освещения и оформления. 

Сообщается, что в качестве основы стилеобразующих декоративных элементов были использованы детали башкирской культуры. Нейтральная цветовая гамма, по мнению дизайнеров, позволит легко интегрировать объекты как в историческую среду города, так и в современную застройку.

Фото: artlebedev.ru

Согласно дизайнерской задумке, на глухой части фасада павильонов размещается логотип предприятия либо городская айдентика. Также отмечается, что террасы могут привлекать в кафе и рестораны больше посетителей - как уфимцев, так и гостей башкирской столицы. 

Дизайнеры также позаботились о вывесках на башкирском языке. В частности предлагается использовать разделитель для сохранения читаемости названия, как на русском, так и на башкирском языке. 

Читаемость названия на русском и башкирском сохранится благодаря разделителю
Фото: artlebedev.ru

Также дизайнеры позаботились о том, чтобы самобытный облик города сохранялся и с наступлением темного времени суток. Для этих целей на объектах предусмотрено специальное освещение. 

Подсветка фасада сохранит аутентичность объектов даже с наступлением темноты
Фото: artlebedev.ru

Отметим, что Артемий Лебедев прилетал в Уфу летом прошлого года. Так, вместе с сити-менеджером Ратмиром Мавлиевым дизайнер посетил Арт-квадрат. Позднее дизайнер поделился своими впечатлениями от города в своем видеоролике.

Пальмовые кусты в Уфе выглядят несколько инородно
Фото: artlebedev.ru

Как сообщал Mkset, ранее мэр Уфы объявил о намерении получить 250 млн рублей из федерального бюджета на проектирование туристского кода Уфы. Для победы в конкурсе необходимо подготовить «ярко выраженную» заявку, и Уфа «старается привлекать профессионалов», сообщил Ратмир Мавлиев.

Примечательно, что в 2015 году Аремий Лебедев обвинил уфимскую администрацию в плагиате при создании городского дизайн-кода. Тогда, в утвержденной МБУ «Городская реклама концепции по размещению рекламных конструкций он обнаружил множество картинок, совпавшими с дизайн-кодом Москвы и заявил, что „мэрия Уфы ворует щедро, смело, беззастенчиво и много“.

#Азамат Нухов#Общество#Город
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