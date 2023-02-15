Студия Артемия Лебедева представила дизайн городских объектов для Уфы

Примечательно, что в 2015 году Аремий Лебедев обвинил уфимскую администрацию в плагиате при создании городского дизайн-кода. Тогда, в утвержденной МБУ «Городская реклама концепции по размещению рекламных конструкций он обнаружил множество картинок, совпавшими с дизайн-кодом Москвы и заявил, что „мэрия Уфы ворует щедро, смело, беззастенчиво и много“.