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Posted Сегодня, 07:53

Published Сегодня, 07:53

Modified Сегодня, 07:55

Updated Сегодня, 07:55

Стала известная новая дата проведения Дня поминовения и почитания в Башкирии

15 февраля 2023, 07:53
Фото: 1MI

Глава Башкирии подписал указ о дате проведения Дня поминовения и почитания в регионе

Соответствующий указ был опубликован сегодня, 15 февраля.

Сегодня, 15 февраля, на сайте правовой информации был опубликован указ главы Башкирии «О дате проведения Дня поминовения и почитания в Республике Башкортостан в 2023 году». 

Так, назначено проведения Дня на 6 мая. Указ вступил в силу со дня его подписания - 14 февраля. 

Напомним, что прошлом году День поминовения и почитания проводился 30 апреля. Также в этот день были запущены дополнительные автобусы до кладбищ. 

В Уфе 30 апреля и 3 мая запустят дополнительные автобусы до кладбищ
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#Элина Сайфранова
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