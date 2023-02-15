Стала известная новая дата проведения Дня поминовения и почитания в Башкирии

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Сегодня, 15 февраля, на сайте правовой информации был опубликован указ главы Башкирии «О дате проведения Дня поминовения и почитания в Республике Башкортостан в 2023 году».
Так, назначено проведения Дня на 6 мая. Указ вступил в силу со дня его подписания - 14 февраля.
Напомним, что прошлом году День поминовения и почитания проводился 30 апреля. Также в этот день были запущены дополнительные автобусы до кладбищ.