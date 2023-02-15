Школьные драки, высказывания Земфиры* и дизайн автосервиса от Артемия Лебедева

Posted Сегодня, 16:35
Published Сегодня, 16:35
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Updated Сегодня, 16:37
В сети обсуждают видео с дракой двух учеников мелеузовской школы №4. На кадрах видеозаписи видно, как один из школьников несколько раз ударяет другого ногой по лицу, после чего тот падает, едва не опрокинув на себя стоявшую рядом парту. Ситуацию прокомментировали в школе, сообщив, что виновными в потасовке признали обоих учеников.
Депутаты Башкирии рассмотрят проект закона о внесении изменений в Кодекс республики о выборах. Изменения предполагают маркировку использования высказывания лиц, включенных в реестр иноагентов, в агитационных материалах. По словам спикера парламента Константина Толкачева, предупреждение должно занимать 15% печатной площади, а в случае аудиоматериала — должно быть различимо на слух.
Право Востокнефтезаводмонтажа на ведение застройки квартала, расположенного близ мечети Ар-Рахим, передали на принудительную реализацию в ходе электронных торгов. Стоимость имущественного права оценили почти в 319,4 миллиона рублей. Сообщается, что застройке подлежит квартал ограниченной проспектом Салавата Юлаева, улицами Коммунистической, Посадской, Октябрьской Революции и территорией сквера у Монумента дружбы. Площадь указанной территории составляет порядка 9,1 гектара.
В десятках уфимских многоквартирных домов отключили газ. Вместе с газом пропала и горячая вода — в большинстве квартир стоят газовые колонки. А чтобы вернуть блага цивилизации обратно в квартиры жильцам нужно вложить миллионы рублей. Вместе с жильцами, ЖЭУ, мэрией и экспертам разбираемся в ситуации.
Знаменитое авиапредприятие «Молния», чьи изделия, по информации Ростеха, применяются почти на всех отечественных самолетах и вертолетах, могут реорганизовать, объединив с «Уфимским агрегатным производственным объединением» — сокращенно УАПО. Отметим, что собственником предприятий является АО «Технодинамика», которая в свою очередь уже входит в Госкорпорацию «Ростех». Подробнее о ситуации со слиянием Mkset рассказывал здесь. Так, на момент первой публикации сообщалось, что при «переезде» предприятия на базу «УАПО» часть сотрудников ждет сокращение, а дублирующие должности с рабочими профессиями будут исключены, однако вопрос с заработной платой оставался открытым. Теперь источник Msket из числа работников «Молнии» сообщает и о сокращении заработной платы.
Земфира* впервые вышла на связь после того, как Минюст России включил ее в реестр иностранных агентов. Так, в своих социальных сетях певица опубликовала пост, в котором поздравила фанатов с Днем святого Валентина и поблагодарила за поддержку. Земфира* подчеркнула, что она в порядке, чего желает и поклонникам. К слову, публикацию певица уже маркирует в соответствии с требованиями.
Студия Артемия Лебедева разработала дизайн ряда объектов городской инфраструктуры для Уфы. Среди них киоски, павильоны, автосервис и террасы. Дизайнеры отметили, что при подготовке проектов они старались привнести в экстерьер зданий узнаваемые элементы башкирской культуры. Подробнее о том, как предлагается изменить внешний вид города, Mkset рассказывал здесь.
* — признаны Минюстом РФ физлицами, выполняющими функции иностранных агентов.