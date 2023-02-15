Школьные драки, высказывания Земфиры* и дизайн автосервиса от Артемия Лебедева

Знаменитое авиапредприятие «Молния», чьи изделия, по информации Ростеха, применяются почти на всех отечественных самолетах и вертолетах, могут реорганизовать, объединив с «Уфимским агрегатным производственным объединением» — сокращенно УАПО. Отметим, что собственником предприятий является АО «Технодинамика», которая в свою очередь уже входит в Госкорпорацию «Ростех». Подробнее о ситуации со слиянием Mkset рассказывал здесь. Так, на момент первой публикации сообщалось, что при «переезде» предприятия на базу «УАПО» часть сотрудников ждет сокращение, а дублирующие должности с рабочими профессиями будут исключены, однако вопрос с заработной платой оставался открытым. Теперь источник Msket из числа работников «Молнии» сообщает и о сокращении заработной платы.