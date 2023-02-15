Пытка газом: как уфимцев отключают от газа, а после требуют миллионы за подключение

Posted Сегодня, 10:23
Published Сегодня, 10:23
Modified Сегодня, 10:39
Updated Сегодня, 10:39
На сегодняшний день, в Уфе, газа частично или полностью лишены уже десятки многоквартирных домов. В первую очередь — хрущевки, которых в городе очень много. В таких домах газ — это не только возможность приготовить горячую еду, но и единственный способ помыться. Централизованного горячего водоснабжения в таких домах зачастую нет. Воду греет газовая колонка.
Именно колонки — точнее, вентиляционные каналы к ним и вызывают наибольшее число нареканий. Если у проверяющих возникают какие-то претензии, они просто перекрывают жильцам доступ к голубому топливу.
Дом 26/1 по проспекту Октября — один из тех, где отключили газ. Жильцам объяснили, что сделано это из-за соображений безопасности. Вентиляционные каналы в хрущевках долго не ремонтировались и нередко вообще никак не обслуживались. Проверка показала, что сейчас они повреждены или забиты. Кирпичная кладка могла разрушиться, а в стенках — образоваться поры и трещины. Поэтому в квартирах появилась обратная тяга, которая может привести к смертельному отравлению газом.
Луиза — старшая по дому. В декабре, рассказывает она, в доме прошла проверка, после которой квартиры начали отключать от газоснабжения. При этом, отмечают жители, нанятый для проверки подрядчик проводил осмотр дымоходов формально, старым дедовским способом — прикладыванием салфетки, никакие специальные приборы задействованы не были. Были, по словам собственников квартир, и другие нарушения: у кого-то при проверке с колонок снимали трубу дымохода и проверяли тягу в отверстии в стене, у кого-то лист бумаги прикладывали к окошку, в которую собирается сажа и которое не имеет никакого отношения к вентиляции.
«Проверяли для галочки: не все квартиры, а одну на первом этаже, одну на втором, одну на третьем и одну на четвертом», — рассказала Луиза Mkset.
По ее словам, это не помешало отключать от газа всех подряд. Отключили даже одинокую 92-летнюю бабушку-ветерана войны. После поднятого старшей по дому шума, газ пенсионерке вернули, однако для многих жильцов страдания продолжились.
Дом находится в управлении ООО «Участок№15». Предыдущая компания ОАО «УЖХ Советского района Уфы» находится в состоянии банкротства, но фактически продолжает отвечать за дом - это следует из планов работ, размещенных на сайте организации. Накануне жильцов созвали на собрание, где огласили нерадостную перспективу: за возвращение газа в квартиры им придется заплатить кругленькую сумму. С каждой квартиры — около ста тысяч рублей. При этом окончательная сумма еще не просчитана, подрядчик для ремонтных работ еще не найден.
По словам руководителя, стоимость восстановительных работ в дымоходах оценивается в 7 млн рублей. Планируется установить внутри каналов полимерные трубы, устойчивые к воздействию внешней среды. Они же и запечатают все трещины и поры.
Несмотря на то, что пока проблемы выявили только в 23 квартирах из 80, провести ремонт планируют во всем доме, чтобы закрыть вопрос целиком. С чем жильцы в общем согласны — по словам Луизы, проблемы с дымоходами в доме начались еще несколько лет назад.
«Почему мы должны сами? Мы оплачивали содержание 10 лет. Трубу дымоходную вы не проверяли, ее запустили. Три года назад я вас предупреждала, у нас проблемы начались. У меня в первом подъезде три года назад люди начали травиться. Я подняла вопрос — мне сказали: окошечки открывайте и все нормально будет», — говорит старшая по дому.
Другим вариантом могло бы стать софинансирование из фонда капремонта, но вопрос о включении ремонта дымоходов и вентканалов в перечень работ по этой программе только обсуждается. На разработку документов уйдут месяцы, а газ нужен уже сейчас. Кроме того дом уже использовал свои накопления по программе капремонта и даже остался должен за ремонт крыши.
«Это отключение меня вогнало в ступор. Готовить я еще как-то начала, а как помыться даже не представляю», — признается жительница одной из квартир.
Многие из жителей квартир пенсионеры с минимальными пенсиями. Единственным шансом для них провести ремонт может быть объявление чрезвычайной ситуации. Тогда мэрия сможет выделить дому средства из чрезвычайного фонда.
Жители дома готовы взять на себя часть расходов — не более 20%. Остальную сумму, по их мнению, должны оплатить из бюджета города или республики.
На собрании жители приняли решение не соглашаться на ремонт за свой счет. Они требуют вернуть газ хотя бы в те квартиры, где тяга есть. Хотя бы подключить плиты.
«Нас просто вынуждают заплатить эти деньги. Взяли и отключили газ в пятницу — сегодня вторник, его до сих пор нет. Почему отключают всем, а не только в проблемных квартирах? Чтобы поскорее заставить нас принять их условия?», — возмущаются люди.
Ранее Ратмир Мавлиев заявил, что проблемы такого рода не новы для Уфы и характерны для 300 домов в столице Башкортостана.
«На самом деле проблема с дымоходами нам известна. И вообще история, связанная с дымоходами, относится к общедомовому имуществу, соответственно бюджетные инвестиции мы туда направлять не можем. Был случаи, когда были приняты решения комиссии по ЧС о направлении средств бюджета на данную статью расходов — порядка 23 млн рублей. Но в общем эта проблема требует комплексного решения, и такими инвестициями мы не обойдемся. Мы направили обращение в МинЖКХ и совместно с Госсобранием, я думаю, вопрос решим. Либо это нужно будет делать за счет программы капремонта, либо включать в программу ремонта подъездов. Два решения, которые можно было бы оперативно принять и уже в этом году приступить к решению этого вопроса», — заявил он на заседании горсовета на прошлой неделе, выступая с докладом перед депутатами.
Проблема с дымоходами впервые возникла в 2021 году, отмечает правозащитник в сфере ЖКХ Вадим Беляков. Тогда ее решили, объявив ситуацию чрезвычайной и выделив средства на ремонт из городского бюджета. Однако с тех пор масштабы бедствия серьезно выросли. В прошлом году проблему долго обсуждали, но так ни к чему и не пришли.
«То, что сейчас все говорят, что сделают это за счет капремонта или ремонта подъездов, — ну не сделают они. Никто им столько денег не даст. В прошлом году, когда проблема поднималась, хотели включить эти работы в капремонт, но фонд не резиновый. По-хорошему надо включать, я согласен, но чиновники этого не сделают, потому что в фонде денег нет. Они сейчас за счет капремонта пытаются к 450-летию ремонтировать красные линии, фасады, крыши. И мэрия этот вопрос сможет решить, только если у нее будет достаточно мускулов. Нужно объявить ЧС, выделить деньги из резервного фонда. Но захочет ли этого мэр?», — прокомментировал Вадим Беляков.
Он отмечает, что сейчас проблема острая и ее нужно решать, но в последующем, действительно, планировать ремонт по программе капремонта. В то же время озвученные жителям цифры кажутся эксперту завышенными.
Есть три варианта решения этой проблемы. Первый, самый быстрый и дорогой, который вероятно жителям и озвучили — это поставить трубу из полимерного материала, рассказывает Беляков.
Год назад на одну хрущевку это стоило в районе 4-5 млн рублей. Если прикинуть, то на каждую из 80 квартир это тысяч 50-60, но никак не 150-200, о которых мне сейчас говорят жители. Я не понимаю, откуда эта цена взялась.
Вторым способом, Беляков называет восстановление разрушенной кирпичной кладки.
Мы же понимаем, что она не в дыру превратилась, просто где-то раствор между кирпичами отслоился, кирпичи попадали, то есть что-то можно восстановить. Третий — поставить Индивидуальный тепловой пункт (далее - ИТП) в подвале, то есть поменять систему подогрева горячей воды. Он дешевый — на дом это миллион или полтора рублей. У жителей не будет проблем с газовыми колонками, конечно, когда-то ИТП придется ремонтировать, но если оборудование новое, с ним за 20 лет ничего не случится. И отключений, как сейчас, когда газ пошел и все сидят моются в горшках, не будет», — объясняет правозащитник.
В то же время, по его мнению, брать с людей любые деньги за ремонт вентканалов не правильно. Люди многие годы платили деньги за обслуживание их домов управляющим компаниям. Значит те обязаны были обслуживать и вентканалы с дымоходами.
«Есть большая доля вероятности, что на бумаге подрядные организации оказывали эту услугу ЖЭУ. Они получали немаленькие деньги, но ничего не делали. Потому что, если сейчас залезть в вентканалы, то там и голуби мертвые и прочее, то есть их никогда не чистили. Люди платили, услуги не оказывались, управляшки выводили деньги, банкротились — логично, что когда-то это должно было схлопнутся, и вот оно начало ломаться», — считает Беляков.
В мэрии на запрос мэрии о вариантах решения проблемы заявили, что пока «прорабатывают различные варианты».
«Подчеркнем, что ремонт систем вентиляции и дымоудаления не входит в перечень капитального ремонта МКД, выполняемого за счет взносов собственников. Поэтому в настоящее время изыскиваются источники финансирования для решения данного вопроса», — сообщили в пресс-службе горадминистрации.
Там напомнили, что причина отключения газа в некоторых домах — это негерметичность дымовых и вентиляционных каналов. «Это необходимая законная мера, призванная избежать серьезных последствий», — подчеркиваются в сообщении мэрии.
Отмечается, что дома построены в 50–60-е годы прошлого века, вентиляционные и дымовые каналы в них выполнены из кирпичной кладки на цементном растворе. В процессе эксплуатации, цементный раствор разрушается, а это создает условия для проникновения продуктов горения в квартиры и риски отравления угарным газом жильцов.
Первые «звоночки», предвещавшие серьезные проблемы с газом в республике, начались еще весной 2022 года. Тогда от газоснабжения отключили 24 многоквартирных дома в селе Исянгулово. Проверка показала, что в 117 домах оказались неисправными вентканалы, еще в семи деревянных они и вовсе не были предусмотрены проектом. Тогда Радий Хабиров возмущался, требуя провести ремонт и вернуть газ жителям.
В ноябре прошлого угарным газом отравилась многодетная семья в Октябрьском, один ребенок умер. В декабре в том же городе и с тем же диагнозом госпитализировали еще одну семью.
Свежие случаи отключения газа в многоквартирных домах Уфы республиканские власти предпочитают не комментировать.