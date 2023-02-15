Пытка газом: как уфимцев отключают от газа, а после требуют миллионы за подключение

Луиза — старшая по дому. В декабре, рассказывает она, в доме прошла проверка, после которой квартиры начали отключать от газоснабжения. При этом, отмечают жители, нанятый для проверки подрядчик проводил осмотр дымоходов формально, старым дедовским способом — прикладыванием салфетки, никакие специальные приборы задействованы не были. Были, по словам собственников квартир, и другие нарушения: у кого-то при проверке с колонок снимали трубу дымохода и проверяли тягу в отверстии в стене, у кого-то лист бумаги прикладывали к окошку, в которую собирается сажа и которое не имеет никакого отношения к вентиляции.