Нищенская зарплата: сотрудники авиапредприятия «Молния» рассказали про слияние с УАПО

Знаменитое авиапредприятие «Молния», чьи изделия, по информации Ростеха, применяются почти на всех отечественных самолетах и вертолетах, могут реорганизовать, объединив с «Уфимским агрегатным производственным объединением» — сокращенно УАПО. Отметим, что собственником предприятий является АО «Технодинамика», которая в свою очередь уже входит в Госкорпорацию «Ростех». Подробнее о ситуации со слиянием Mkset рассказывал здесь.

