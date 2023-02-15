Нищенская зарплата: сотрудники авиапредприятия «Молния» рассказали про слияние с УАПО

Posted Сегодня, 11:19
Published Сегодня, 11:19
Modified Сегодня, 11:21
Updated Сегодня, 11:21
Знаменитое авиапредприятие «Молния», чьи изделия, по информации Ростеха, применяются почти на всех отечественных самолетах и вертолетах, могут реорганизовать, объединив с «Уфимским агрегатным производственным объединением» — сокращенно УАПО. Отметим, что собственником предприятий является АО «Технодинамика», которая в свою очередь уже входит в Госкорпорацию «Ростех». Подробнее о ситуации со слиянием Mkset рассказывал здесь.
Несмотря на информацию о том, что в течение 6 месяцев «Молния» как юридическое лицо прекратит свое существование, было неизвестно, что говорят сами сотрудники предприятия.
Так, на момент первой публикации сообщалось, что при «переезде» предприятия на базу «УАПО» часть сотрудников ждет сокращение, а дублирующие должности с рабочими профессиями будут исключены, однако вопрос с заработной платой оставался открытым. Теперь источник Msket из числа работников «Молнии» сообщает и о сокращении зарплаты.
Отмечалось, что сотрудники «Молнии» за свою работу получали большем, чем сотрудники «Уфимского агрегатного производственного объединения». Зарплата на УАПО была названа «нищенской».
В связи со всеми событиями сотрудники, по данным источника, переживают, а некоторые раздумывают об увольнении или уже рассматривают другие вакансии.
Напомним, что Mkset направлял запрос на АО «Технодинамика» с просьбой разъяснить — почему предприятие с большой историей и большим количеством разработок якобы хотят реорганизовать, объединив с менее престижным предприятием — УАПО.
За «Молнию» вступились и жители Башкирии. Накануне, на сайте онлайн приемной появилось обращение к главе региона с просьбой сохранить предприятие. Автор обращения заявлял, что закрытие «Молнии» повлечет ущерб стратегическим интересам не только Уфы, но и России.