mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:00

Published Сегодня, 08:00

Modified Сегодня, 08:02

Updated Сегодня, 08:02

Корпорация МСП воспрепятствовала незаконным проверкам предприятий малого бизнеса

15 февраля 2023, 08:00
Фото: pxhere.com
Благодаря Корпорации МСП в России удалось предотвратить 16 незаконно запланированных проверок компаний малого бизнеса. С учетом существующего моратория на них был проведен анализ сформированного соответствующими органами реестра проверок на этот год.

По 16 проверкам в отношении бизнесменов в ходе проведенной работы было выявлено нарушение моратория, - сообщают РИА Новости. Соответствующий запрос Корпорация МСП отправила в Генеральную прокуратуру РФ, чтобы она дополнительно проконтролировала правомерность действий проверяющих органов. В результате 16 планируемых проверок были признаны незаконными и отменены. Из реестра были исключены все записи о них. В результате аналогичных мероприятий, проведенных в минувшем году, отменили свыше 130 незаконных проверок.

 

По заявлению гендиректора Корпорации МСП Александра Исаевича, Правительство России проводит планомерную работу в целях снижения административной нагрузки на бизнес. Уменьшение количества незаконно планируемых проверок компаний МСП отмечается уже второй год. В мероприятиях, способствующих пресечению незаконных действий проверяющих органов, активно участвует Генпрокуратура РФ.

 

Глава Корпорации МСП заверил, что в организации будут продолжать мониторинг реестра и рассмотрение всех поступивших от предпринимателей обращений о фактах проверок, проведенных с нарушениями, направленных через «Сервис 360°». В личном кабинете платформы МСП.РФ доступна функция подключения оповещений для оперативного получения информации обо всех проверках.

 

Цифровая площадка МСП.РФ разрабатывалась как государственная платформа поддержки российского бизнеса и тех, кто только планирует заняться предпринимательской деятельностью. В разработке онлайн-платформы участвовали Корпорация МСП, Минэкономразвития и сами предприниматели. Онлайн-платформа развивается в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», куратором которого является первый вице-премьер Андрей Белоусов.

 

Сейчас пользователям во всех регионах страны доступно свыше 20 федеральных сервисов и более 400 федеральных и региональных мер поддержки предпринимательства.

Подпишитесь
Пытка газом: как уфимцев отключают от газа, а после требуют миллионы за подключение
Сегодня, 10:23
Дорого-богато: Радий Хабиров продолжает летать на вертолете, который погряз в долгах
Вчера, 12:39
В Минобороны объяснили, почему указ о частичной мобилизации действует до сих пор
Сегодня, 06:29
Скандал на ровном месте: москвичка обвинила главу Минтранса Башкирии Клебанова в ДТП
Вчера, 11:09
В Уфе спасатели предотвратили падение двух малышей из окна второго этажа
Сегодня, 05:50
«Я в порядке»: Земфира* отреагировала на включение себя в список иноагентов
Сегодня, 04:40