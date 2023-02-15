Корпорация МСП воспрепятствовала незаконным проверкам предприятий малого бизнеса

По 16 проверкам в отношении бизнесменов в ходе проведенной работы было выявлено нарушение моратория, - сообщают РИА Новости. Соответствующий запрос Корпорация МСП отправила в Генеральную прокуратуру РФ, чтобы она дополнительно проконтролировала правомерность действий проверяющих органов. В результате 16 планируемых проверок были признаны незаконными и отменены. Из реестра были исключены все записи о них. В результате аналогичных мероприятий, проведенных в минувшем году, отменили свыше 130 незаконных проверок.