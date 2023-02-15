Корпорация МСП воспрепятствовала незаконным проверкам предприятий малого бизнеса

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По 16 проверкам в отношении бизнесменов в ходе проведенной работы было выявлено нарушение моратория, - сообщают РИА Новости. Соответствующий запрос Корпорация МСП отправила в Генеральную прокуратуру РФ, чтобы она дополнительно проконтролировала правомерность действий проверяющих органов. В результате 16 планируемых проверок были признаны незаконными и отменены. Из реестра были исключены все записи о них. В результате аналогичных мероприятий, проведенных в минувшем году, отменили свыше 130 незаконных проверок.
По заявлению гендиректора Корпорации МСП Александра Исаевича, Правительство России проводит планомерную работу в целях снижения административной нагрузки на бизнес. Уменьшение количества незаконно планируемых проверок компаний МСП отмечается уже второй год. В мероприятиях, способствующих пресечению незаконных действий проверяющих органов, активно участвует Генпрокуратура РФ.
Глава Корпорации МСП заверил, что в организации будут продолжать мониторинг реестра и рассмотрение всех поступивших от предпринимателей обращений о фактах проверок, проведенных с нарушениями, направленных через «Сервис 360°». В личном кабинете платформы МСП.РФ доступна функция подключения оповещений для оперативного получения информации обо всех проверках.
Цифровая площадка МСП.РФ разрабатывалась как государственная платформа поддержки российского бизнеса и тех, кто только планирует заняться предпринимательской деятельностью. В разработке онлайн-платформы участвовали Корпорация МСП, Минэкономразвития и сами предприниматели. Онлайн-платформа развивается в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», куратором которого является первый вице-премьер Андрей Белоусов.
Сейчас пользователям во всех регионах страны доступно свыше 20 федеральных сервисов и более 400 федеральных и региональных мер поддержки предпринимательства.