К 85-летию со дня рождения Михаила Зайцева

Даже занимая высокие должности, он никогда не отрывался от земли, всегда оставался простым, доступным и неравнодушным к чужой беде человеком. Михаил Алексеевич жил заботами людей, к нему шли за помощью, и он никогда в ней не отказывал. За это его ценили и уважали, потому он и стал всенародно избранным мэром. Он постоянно общался с людьми, заботился о развитии района, города.