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Posted Сегодня, 17:56

Published Сегодня, 17:56

Modified Сегодня, 17:57

Updated Сегодня, 17:57

Грузинский парламент рассмотрит законопроект об иноагентах

Сегодня, 17:56
Депутаты парламента Грузии от ОД «Сила народа» зафиксировали законодательную инициативу о создании списка иноагентов. Информация была предоставлена Гурамом Мачарашвили, входящим в число лидеров ОД.

Мачарашвили рассказал, что указанный документ уже создан. Он направлен на обеспечение прозрачности иностранного влияния.

Известно, что базой для данной инициативы стало законодательство США, пишет Russian.rt.com.

Так, список агентов иностранного влияния могут пополнить юридические лица или СМИ, доходы которых от иностранного финансирования достигают 20%.

Ранее в России главой государства Владимиром Путиным был подписан федеральный закон, исключающий возможность работы иноагентов в органах прокуратуры.

За нарушение законодательства об иноагентах предусмотрены штрафы в размере от 2 тыс. до 1 млн рублей.

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