Родителям нужно объяснить малышам, что ВПР — не аналог экзаменов, а обычная контрольная работа, которая лишь диагностирует уровень их знаний по тем или иным предметам в рамках учебной программы. Сам контрольный срез длится не более 45 минут, а его результаты не заносятся в журнал. Даже если ребенок получил плохую отметку, то не стоит огорчаться. Нужно лишь обратить внимание на пробелы знаний школьника и учесть их в дальнейшей учебе.