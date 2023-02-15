Posted Сегодня, 08:54
Published Сегодня, 08:54
Modified Сегодня, 08:56
Updated Сегодня, 08:56
Во всех российских школах ВПР проводятся в один и тот же период. Календарный интервал для проведения контрольных срезов по предметам определяет Рособрнадзор. Чаще всего итоговые проверки знаний проводятся во втором полугодии учебного года. Не стал исключением и 2022/2023 учебный год.
Старшеклассники Уфы напишут мониторинговые работы в период с 1 по 25 марта. При этом уфимские школы самостоятельно назначат график проведения контрольных срезов для 10 и 11 классов с учетом установленного интервала.
Для учащихся 4–8 классов школ Уфы написание проверочных работ будет организовано с марта по май 2023 года. Так же как и для старшеклассников, расписание ВПР с точными датами установит администрация школы.
Учащиеся младшей школы особенно боятся писать ВПР-2023. Четвероклассники представляют их в виде экзамена, результаты которого могут повлиять на итоговую оценку по предмету. Но это не так.
Родителям нужно объяснить малышам, что ВПР — не аналог экзаменов, а обычная контрольная работа, которая лишь диагностирует уровень их знаний по тем или иным предметам в рамках учебной программы. Сам контрольный срез длится не более 45 минут, а его результаты не заносятся в журнал. Даже если ребенок получил плохую отметку, то не стоит огорчаться. Нужно лишь обратить внимание на пробелы знаний школьника и учесть их в дальнейшей учебе.
|График в Уфе
|Четвертый класс (три обязательных дисциплины)
|Интервал проведения
|Математика
|5.03–20.05
|Русский язык
|Окружающий мир
Пятиклассникам Уфы предстоит подготовиться к контрольным срезам по четырем дисциплинам. Хотя чиновники Минпросвещения в один голос уверяют, что к ВПР не нужно готовиться специально, учителя уфимских школ стараются «натаскать» ребят для написания проверочных мониторинговых работ.
На самом деле, пятиклассникам достаточно добросовестно учиться в течение всего учебного года, чтобы ответить на все вопросы в ВПР. А чтобы быть уверенным в себе, ребенок может проверить свои знания на онлайн-тренажерах, в которых даются задания с учетом ВПР прошлых лет.
|График в Уфе
|Пятый класс (четыре обязательных дисциплины)
|Интервал проведения
|Математика
|5.03–20.05
|Русский язык
|История
|Биология
Для учащихся школ Уфы, оканчивающих шестой класс, два предмета для написания проверочных мониторинговых работ будут определяться произвольно.
То есть ребятам нужно быть готовым показать свои знания по нескольким предметам, поскольку, какие именно дисциплины будут на ВПР-2023 у шестиклассников, станет известно лишь накануне проведения контрольных срезов.
|График в Уфе
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Шестой класс (обязательные дисциплины)
|Шестой класс (два предмета из списка)
|Интервал проведения
|Математика
|Обществознание
|15.03–20.05
|Русский язык
|История
|Биология
|География
Задания для проверочных мониторинговых работ для семиклассников формируются по стандартам, разработанным Рособрнадзором. Варианты не повторяются, и у каждого седьмого класса школ Уфы будет индивидуальное задание на ВПР.
Поэтому заранее подсмотреть и узнать варианты контрольных срезов не получится. Но можно потренироваться на сайте ФИОКО, где представлены примерные описания ВПР-2023.
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График в Уфе
|Седьмой класс (обязательные дисциплины)
|Седьмой класс (два предмета из списка)
|Интервал проведения
|Математика
|Обществознание
|15.03–20.05
|Русский язык
|История
|Биология
|География
|Физика
|Иностранный язык
Многие эксперты считают, что написание ВПР для восьмиклассников — это своеобразная подготовка к будущей сдаче ГИА и ЕГЭ. Конечно, контрольные срезы не проходят в формате экзаменов, но помогают будущему выпускнику психологически настроиться и не бояться предстоящего тестирования в старших классах.
Специалисты также обращают внимание, что написание проверочных мониторинговых работ не является обязательным для школьников Уфы. Если родители против участия ребенка в ВПР либо ребенок пропустил написание контрольных срезов по уважительным причинам, никто не вправе применять к школьнику какие-либо санкции и наказания.
|График в Уфе
|Восьмой класс (обязательные дисциплины)
|Восьмой класс (два предмета из списка)
|Интервал проведения
|Математика
|Обществознание
|15.03–20.05
|Русский язык
|История
|Биология
|География
|Физика
|Химия